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日前有媒體踢爆，監察院祕書長李俊俋用以公務車接送愛犬美容沙龍，李俊俋事後坦承致歉，並向監察院副院長李鴻鈞提出自請處分。監察院今（1）日晚間無預警發布李俊俋辭職聲明，李強調，第一時間向李鴻鈞表達請辭決心，以示負責，絕無戀棧職務之意。監察院近日因為業務費遭刪高達96%的多次喊苦，怎料，、李俊俋遭踢爆，用公務車接送愛犬寵物美容沙龍。對此，李俊俋27日發布4點聲明致歉，強調自己已向李鴻鈞提出自請處分，自立法院刪除本院業務费用96%後，本院公務車油料、保險部分，皆由用車人自行負擔。事件延燒4天，立法院司法法制委員會原擬在明天安排廉政專題報告，並邀李俊俋等人列席報告。但監察院人士日前指出，監察院一向不參加立法院的專題報告，遭在野連番砲轟。沒想到監察院今晚就發布李俊俋辭職聲明，並已獲准，即日起生效。本人李俊俋自即刻起，請辭監察院秘書長一職!本人自接任監察院秘書長以來，時刻秉持謹慎自律、戮力從公的態度，深知此職攸關國家廉政與公務員風紀之維護。然而，近日因個人對公務車使用一時思慮不周，便宜行事，未能達到職務所應具備之高度廉潔標準，實有負國人所託及監察院之清譽。事件發生後，本人立即進行深切反省，並於第一時間向李副院長表達請辭決心，以示負責，絕無戀棧職務之意。蒙鈞長認為，個人辭職固為態度之展現，但建立完善制度以防範未來類似情事，更具實際意義。今階段性任務既已告一段落，為避免個人事件影響後續事務之順利推動，本人再次懇切向李副院長請辭，並獲准辭去監察院秘書長一職，即日起生效。廉政是國家治理的基石，亦是國人對政府的核心期待。對本次事件造成的社會紛擾，本人謹向全國國人致上最深之歉意，並將深刻記取教訓，作為監察院秘書長，未能以更高標準自我要求，實屬遺憾。本人雖卸下職務，然對國家廉政建設之關切未嘗稍減。未來，期盼監察院能持續堅守職責，不受任何外力干擾，捍衛公務員廉潔風紀，讓國人對政府的廉政決心充滿信心，以回應國人對政府廉潔之高度期待。謹此聲明。