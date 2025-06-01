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選務人員代丈夫投票 最重恐被關7年

▲韓國5月29至30日舉行總統大選提前投票。（圖／美聯社／達志影像）

提前投票率史上第二高 拿完選票排到投票所外

中選會道歉認疏失 選票數量沒出錯

韓國總統大選6月3日將進行投開票，提前投票以在5月29、30日開跑，但此次投票卻爆出許多亂象，有一名選務人員使用丈夫的證件代領選票還投票成功，也有傳出首爾一處投票所因為排隊的人太多，有民眾領完選票後將選票帶回家，吃完飯再來投票。選舉委員會也發表道歉聲明，坦言有管理疏失。據《韓聯社》報導，5月29日提前投票時，一名朴姓女子於首爾江南區大峙2洞提前投票所在中午時使用丈夫的證件領走選票並投票，到下午5時許，她又拿著自己的證件領取選票，且再次投票成功。其中一名候選人的投票所監票人員察覺有異，向警方通報有人重複投票，警方到場後當場逮捕女子。朴女原先是江南區健保所的契約工，這次選舉負責在投票站發放選票給民眾。她1日被移送法院時，連忙說自己不知道這樣是違法行為。但被問及是否是丈夫授意、之前是否有過同樣的代投行為，朴女低調回應「不是這樣的，對不起」。首爾中央地方法院法官表示，擔心朴女銷毀證據或逃跑，因此簽發拘捕令。據韓國《公職選舉法》規定，代替他人投票可處5年以下有期徒刑或1000萬韓元（約新台幣21.6萬元）以下罰款；若是選務人員犯法則量刑加重，可判7年以下有期徒刑。而此次大選是在因前總統尹錫悅被彈劾後的進行補選，因此選民投票表態的意願相當積極。據韓國中央選舉委員會公布，為期兩天的提前投票，投票率達到34.74%，創下史上第二高的紀錄，僅較2022年總統選舉創下的最高提前投票率（36.93%）低2.19個百分點。不過高投票率也引發許多奇怪現象，5月29日，有兩名男子在永登浦區大林2洞提前投票站外，聲稱要監督選舉舞弊行為，對投票完的民眾進行「韓語測試」，追問「你對我們國家有什麼看法？」等問題，要對方證明是韓國公民，一度與選民發生爭執。在中文社群媒體上，還有一段記錄自己投票的影片，畫面中拍攝者在投票所內蓋章，還豎起大拇指。在首爾西大門區舊新村洞居民中心提前投票站外，有人拍到有民眾把選票拿到投票所，還傳出有選民拿了選票後跑去吃飯。此事發生在5月29日中午12時左右，當時許多民眾正排隊進入投票所，因為確認身分並發放選票的程序，比投票更快一些，因此有許多民眾拿到選票後在投票所外等待投票。但此舉可能會有違法疑慮，依《選舉法》規定，選民必須在拿到選票後進入投票站進行投票，在離開投票所後完成投票程序。選委會隨後就調整發放選票的速度，增設7個圈票處，並提醒各地選委會注意相關情況。韓國中央選舉管理委員會秘書長金容彬5月29日也發表道歉聲明，坦承在管理上存在疏忽，「即使是現場工作人員的失誤，也完全是中央選管會的責任。身為中央選管會事務總長，我對國民深感歉意」。他也補充說明，在新村洞提前投票所結算結果中，所發放的非本地提前投票用選票數，與存放於選票箱內的回送用信封數量完全一致。換言之，並未有選票遭到外流，所有在投票所外等待的選民皆已完成投票。