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國民黨現今面臨大罷免危機，加上死亡連署多名黨工遭起訴、收押與交保，而國民黨疾呼是司法迫害、賴清德打壓政敵，對此名嘴陳揮文說，現在連議員張斯綱被抓去當被告，國民黨有痛定思痛嗎？苦勸趕快認錯，而最可怕的危機是人人都像朱立倫，立委都像傅崐萁，那這個黨就完了，藍白有罪就是司法迫害，民進黨有罪就是剛好而已，那標準是什麼？更強調「我是希望國民黨變好，不是我變綠了」。陳揮文表示，國民黨要怎麼變好？就是認錯，現在超過100個縣市黨部黨工被起訴、緩起訴、收押與交保，連張斯綱都被抓去當被告，國民黨有痛定思痛嗎？而國民黨最可怕的危機，就是人人都像朱立倫、立委都向傅崐萁，這個黨就亡了、完了。陳揮文說，那時候鄭文燦被收押的時候，柯文哲、黃國昌都落井下石，說賴清德在收拾鄭文燦，而一個月後換柯文哲被收押，高虹安、顏寬恆、林姿妙貪污，只要是藍白被判有罪的都是司法迫害， 民進黨被判有罪是剛好而已，質疑國民黨標準是什麼？陳揮文更反問，國民黨今天走到這種地步是他造成的嗎？被他罵倒的嗎？過去有孟姜女哭倒長城，難道現在有陳揮文罵倒國民黨？強調「我是希望國民黨變好，不是我變綠了」。