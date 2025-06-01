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統一獅本周末在主場台南球場迎戰樂天桃猿，前2戰雙方各拿一勝，本場靠著邱智呈、林安可三局上單局2支兩分砲貢獻，搭配先發投手梅賽斯6局好投，終場5：0完封樂天桃猿，成為全聯盟第一支拿到25勝球隊，戰績持續排名首位。統一獅本場在第三局攻破樂天桃猿洋投波賽樂，林佳緯率先敲安上壘，邱智呈掃出右外野兩分砲，隨後陳傑憲又打出安打，下一棒林安可再開轟，統一獅單局海灌4分。比賽中段一度因雨暫停大約1小時，後續比賽恢復，梅賽斯不受影響，一度連續解決7位打者，最終用93球投完6局，僅被敲4支安打、飆3K無失分，最終也收下本季第4勝。樂天桃猿昨天打線才剛復活，當場拿到5分贏球，本戰卻又陷入打擊荒，八局上暫居打擊王的陳晨威面對高塩將樹敲出內野安打，但後續攻勢又遭化解，最後第九局面對統一獅終結者陳韻文，余德龍、林子偉都曾敲安上壘，但當時已2出局為時已晚，隨著宋嘉翔遭三振，樂天桃猿也慘遭統一獅4投聯手完封命運。