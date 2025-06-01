我是廣告 請繼續往下閱讀

中信兄弟與味全龍今日迎來「龍象大戰」最終戰，兩隊上演王牌大對決，中信兄弟羅戈對決「龍之子」徐若熙，結果比賽呈現一面倒態勢，許基宏連3天開轟、單場灌進5分打點，詹子賢單場雙響砲、百轟達陣，中信兄弟全場9支安打豪奪12分，味全龍直到最後一個半局才攻下4分，中信兄弟終場12：4擊敗味全龍，排名也升至第2。徐若熙本戰前段局數依舊威風，前5個出局數就拿到3次三振，前五局僅被敲出3支安打失掉2分，包含詹子賢本戰第一轟。但比賽進入到第六局風雲變色，徐若熙在三振岳政華後控球不穩，先對江坤宇丟出觸身球、又保送王威晨，許基宏大棒一揮掃出中外野三分全壘打，直接把徐若熙打退場。中信兄弟於七局下再度迎來大局機會，高宇杰一出局後失誤上壘，宋晟睿獲保送，岳政華、江坤宇連續兩支長打，王威晨再獲保送，接著又輪到許基宏、詹子賢發威，前者再度挑戰洲際球場最深遠的中外野，這次是二壘安打，詹子賢則大棒一揮敲出左外野兩分砲，繼昨天單場5安打後，生涯百轟成就又於今日達成。味全龍打線本戰遭到羅戈完全壓制，前八局完全靜悄悄，直到第九局0：12大幅落後下，單局2轟狙擊彭識穎，但已為時已晚，終場就以8分差吞敗，也把排名第二席位拱手讓給中信兄弟。