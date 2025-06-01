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先前有媒體報導，台電因台中電廠3號機故障而啟動興達電廠3、4號機，對此台電今（1）日透過新聞稿嚴正駁斥，表示今日備轉容量率達13.29%、供電無虞，並無所謂啟動興達3、4號機的情況。台電表示，各發電機組運轉情形皆於台電官網即時揭露，供外界檢視，特定媒體連最基本的查證工作也做不到，台電深感遺憾，而該媒體屢次的不實報導，更是嚴重抹煞台電員工穩定供電的努力，台電不排除採取法律行動。台電指出，台中電廠3號機因破管而停機檢修，經人員搶修已於今日下午回歸供電行列，今日備轉容量率達13.29%，備轉容量405萬瓩，電力供應無虞。台電說明，興達3、4號機目前為服役中機組，依據環評承諾，興達3、4號機自去年起第一、四季不運轉，去年底轉為備用機組，於備轉容量率低於8%才啟用，調度啟動皆符合環評承諾及空污排放等相關環保法規限制，並隨時與地方政府保持連線、接受環保單位監督；而興達3、4號機自5月23日後便無啟動，相關資訊公開透明。台電指出，另針對該媒體日前亦將工作停電曲解為分區限電，台電鄭重澄清，計畫性工作停電是為確保用戶用電品質，所做的設備更新及維護作業，或是因用戶提出用電申請，必須施作的工程，與缺電無關，且事前皆會通知受影響用戶。台電呼籲勿傳播錯誤資訊，引發大眾恐慌。