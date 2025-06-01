我是廣告 請繼續往下閱讀

監察院秘書長李俊俋被爆以公務車接送愛犬美容、外送食物等爭議，立法院司法及法制委員會2日邀請他列席報告，繼他傳出請假不到場之後，今（1）晚又傳出他已請辭。對此，民眾黨主席、立院黨團總召黃國昌表示，監察院不要以為李俊俋請辭事情就算了，仍應追究其責任。李俊俋上週被媒體踢爆，以監察院公務車接送愛犬美容；國民黨北市議員張斯綱更直指不只如此，他還把公務車當成「Uber Eats」叫外送。此外，監委蘇麗瓊等人也有濫用公務車情事。而醜聞爆發後，立法院司法及法制委員會明天邀請李俊俋做廉政專案報告，但傳出李俊俋要請假，且監院人士更稱，依照慣例，監院不會派員做專案報告，引發外界譁然，李俊俋晚間則突然向監察院請辭。對此，黃國昌回應，李俊俋遭揭露醜聞後，直到到現在才請辭，是監察院斷尾求生之舉，監院對於廉能標準之低，令人難以苟同。他認為，請辭只是最基本負起政治責任，此案涉及《貪污治罪條例》、《刑法》侵占、背信、詐欺等刑事責任，檢調仍應嚴肅偵辦，「絕不是碰到綠色高官膝蓋就軟了」。黃國昌強調，監察院不要以為李俊俋請辭事情就算了，其餘涉嫌公器私用的監委，亦應追究其責任，並全面徹查濫用公務車之情事。廢除監察院是民眾黨前主席柯文哲及台灣民眾黨的政見，民眾黨一定會持續推動，杜絕此等廢物機關繼續濫花民脂民膏。