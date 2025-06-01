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日本北海道近日發生博愛座暴力事件，一名50多歲女子因坐在博愛座上使用手機，遭坐在隔壁的75歲醉酒老翁肘擊，肋骨疼痛。女子當即要求男子下車並尋求站務人員報警，警方到場後將老翁逮捕。據《北海道新聞》報導，事件發生在5月27日晚間9時20分左右，北海道札幌市地下鐵東西線的列車內。一名50多歲的女乘客坐在博愛座上使用手機，一名75歲老翁卻突然動手毆打她，用手肘狂攻擊女乘客的肋骨。女乘客當即要求男子一同在「南郷通18丁目站」下車，並向站務人員求助，站方隨即報警。警方到場後，依施暴嫌疑當場逮捕老翁，身上還帶有酒意。老翁坦言，是因為無法接受對方在博愛座用手機，才會動手。警方也證實嫌犯與被害人並不認識。報導提到，札幌市交通局呼籲民眾，應避免在專為年長者與身障者設置的博愛座周圍使用手機，或是將手機設定為不發出電波的模式。這項規定是由於早期手機多使用2G，但心臟起搏器的效能較差，無法否認手機電波會對心臟起博器造成影響。不過現在手機已經大量普及，手機也改為使用電波影響較小的3G、4G，幾乎不會對心臟起搏器造成影響。