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▲近兩場比賽中，大谷翔平9打數敲出4安打，包含2發全壘打、貢獻2分打點。（圖／美聯社／達志影像）

▲賈吉近兩場比賽9打數5安打、轟出3支全壘打、進帳3分打點予以回應。（圖／美聯社／達志影像）

美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）競爭升溫，洛杉磯道奇的大谷翔平與紐約洋基的賈吉（Judge Aaron）兩位球星近期展開正面對決，引發球迷熱議。兩隊在台灣時間6月1日隨隊進行交鋒，前兩戰道奇取得連勝，大谷與賈吉都打出讓人嘆為觀止的強大火力，難分高下。洋基傳奇球星「A-Rod」Alex Rodriguez在點評兩人時，也不忘酸紐約大都會球星Juan Soto，直言他就只是一名普通的棒球員。前兩場比賽中，大谷翔平9打數敲出4安打，包含2發全壘打、貢獻2分打點；賈吉則以9打數5安打、轟出3支全壘打、進帳3分打點予以回應。雙方都打出MVP等級的表現，使6月2日的系列賽第3戰備受矚目。不過，另一位身處風暴核心的球星，則是今年轉戰紐約大都會的Juan Soto。去年與賈吉並肩作戰、為洋基效力的他，今年以總值7億6500萬美元（約新台幣1147億元）的天價合約轉投大都會，超越大谷翔平與道奇10年7億美元的合約，成為全聯盟薪資最高的球員之一。然而在新東家的首個賽季，Soto至今表現低迷，打擊率僅有2成31，敲出9轟、27分打點，與其頂薪身價不成正比，外界批評聲浪不斷。前洋基傳奇球星Alex Rodriguez日前在《FOX Sports》節目中，針對這三位當今話題球星給出獨到見解：「大谷翔平是世界級的巨星、賈吉是美國國內的超級球員，而Soto……他只是個打棒球的。」Rodriguez更進一步指出，Soto如今的低迷表現與他在2022年時犯下的錯誤如出一轍，當時儘管繳出27轟、62分打點的數據，卻未能發揮他拉打左中間的強項，也因此陷入下滑。Soto離開洋基、加盟大都會的決定，如今在成績未見起色的情況下，反成為輿論矛頭的焦點。而隨著大谷翔平與賈吉持續上演MVP等級的對決，Soto該如何走出低潮、證明自己仍是頂尖球星，也成為後續賽季值得關注的焦點。