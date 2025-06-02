我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Stephen Curry和Klay Thompson每次練習前後都要投超過100顆三分球，而且目標全是空心球。這不是天分而已，這是痴狂。（圖／美聯社／達志影像）

▲Curry已成為NBA三分球歷史第一人，生涯累積超過4000顆三分球。他的賽前投籃儀式甚至成為比賽前的看點。（圖／美聯社／達志影像）

在NBA美國職籃（National Basketball Association）這個巨星雲集的聯盟中，能夠與一位傳奇並肩作戰已屬難得，何況是與多位傳奇球星共事。前印第安那溜馬球星Jermaine O’Neal，便是少數曾與Reggie Miller、Stephen Curry與Klay Thompson等傳奇射手並肩作戰的球員。近日，O’Neal在《Out The Mud》播客節目中，分享了他對這些偉大射手的觀察與讚嘆。O’Neal首先回憶起與Reggie Miller在溜馬的歲月，強調這位名人堂射手幾近偏執的備戰儀式。「他做所有事情都非常準時，吃Snickers巧克力、開車路線、投籃時間，全部一模一樣。」他說，「他甚至不用看錶，就知道現在幾點。」O’Neal表示，這種極致的規律讓Miller成為那個時代最偉大的射手之一。同樣的執著，O’Neal也在勇士時期的Curry與Klay Thompson身上看到。他回憶自己在2013年加入金州勇士時，第一次走進訓練館，就被這對「浪花兄弟」的訓練震撼住。「他們站在球場兩端練投，我聽到他們在計數，結果有些投進的球，他們卻沒算進去。我問為什麼，他們說：『只要擦到籃框就不算，必須是完全空心（swish）才行。』」這種對完美的追求，讓O’Neal意識到他們注定非凡。「他們每次練習前後都要投超過100顆三分球，而且目標全是空心球。這不是天分而已，這是痴狂。」他說，這讓他聯想到Ray Allen與Miller等歷代神射手的共同特質：病態般的自律與重複。O’Neal甚至在離開勇士前特地告訴時任總經理Bob Myers：「拜託，千萬不要拆散這支球隊。你手上有些特別的東西。」事實證明他的眼光準確無比，因為在他退休的隔年，勇士便奪下2015年總冠軍，開啟王朝序幕。Curry與Klay聯手，與Draymond Green組成核心，七年間拿下四座總冠軍，寫下歷史。如今，Curry已成為NBA三分球歷史第一人，生涯累積超過4000顆三分球。他的賽前投籃儀式甚至成為比賽前的看點，而這一切，正是從那份對細節的執著與每天反覆練習中誕生的。正如O’Neal所言：「Curry就是這個時代的Jordan。」他的影響力不僅在於命中率，而是他如何將射手的職人精神推向極致，就像當年的Reggie Miller一樣。