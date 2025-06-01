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中國移民想返國 嘆韓國仍歧視中國人

取代日本 中國淪最不受信任鄰國

連泡菜都在吵 學者解讀韓中鬧翻原因

▲美國2017年在韓國部署薩德反飛彈系統，引發中國強烈反彈。（圖／美聯社／達志影像）

李在明上台恐與川普不同調 習近平或訪韓修復關係

韓國將在6月3日正式進行總統大選投開票，但反中情緒已成為選舉的重要因素。外媒報導指出，在許多韓國人心中，中國已經取代日本，成為最不受信任的鄰國。據《法新社》報導，近年來在許多韓國人心中，中國已經取代其長期敵人、前殖民宗主國日本，成為最不受信任的鄰國。在3日的大選投票日之前，反中情緒已經開始在韓國社會蔓延，無論是在網路上、右翼集會上，還是在首爾的唐人街。許多居住在大林洞的華人居民，都是在1990及2000年代湧入韓國，尋求經濟發展的機會。74歲的中國人俞順子（Yu Shunzi，音譯）自2007 年從中國東北的黑龍江來到韓國，她直言現在情況非常糟糕，「很多韓國人仍然認為中國非常落後，並且對華人存在很多歧視」，她打算等到經濟狀況允許時搬回中國，但也擔心現在匯率很低，她會因此損失很多錢。儘管前殖民宗主國日本長期以來與韓國的關係一直很緊張，但韓國與中國的關係卻越來越受到關注。韓國民調機構「韓國研究」（Hankook Research）在2022年發表的民調首次顯示，韓國民眾對中國的不信任程度已超越日本，而此一趨勢近年來並未改變。前總統尹錫悅在發動戒嚴後試圖為自己辯解，當時他就提到中國間諜活動的模糊指控。自此之後，陰謀論就在韓國右翼勢力中盛行，加入民眾對中國的不信任。有分析人士認為，近年來中國與韓國在歷史、領土與國防等議題上的一連串衝突，才是雙方裂痕加深的根本原因。倫敦國王學院（King's College London）國際關係教授帕爾多（Ramon Pacheco Pardo）表示，「中國強勢態度日益增長，是韓國對其持負面看法的主要原因。多數韓國人對現今的中國並無好感。」韓國長期以來，在最大貿易夥伴中國以及保證國防的美國之間搖擺。但2016年，韓國部署美國製造的薩德飛彈防禦系統後，韓中關係急遽惡化，中國對此做出強烈反彈，包括對韓企祭出一系列限制，禁止赴韓旅遊團等。而中國也因「泡菜」與韓國發生爭執，中國在2020年為四川泡菜（英文為pao cai）申請國際標凖認證，引發將韓式泡菜（英文為kimchi）視為驕傲的韓國人不滿。尹錫悅政府加深了這種分歧，與美國關係更加密切，並尋求改善與日本的關係。香港城市大學助理教授克勞迪婭·金(Claudia Kim)表示，在尹錫悅領導下，首爾明確表明了立場「與華盛頓及其盟友站在一起，而不是北京」。首爾世宗研究所的鄭相昌（Cheong Seong-chang）也指出，若共同民主黨的候選人李在明當選，北京不會錯過改善與韓國關係的機會，不排除習近平親自訪韓。而李在明認為，未來中國與台灣發生衝突，不應該是韓國的擔憂，這也引發人民警覺，這可能使韓國與美國川普政府發生衝突，因為川普已將遏制中國作為重塑國際秩序的基石。牛津大學政治學講師愛德華·豪威爾（Edward Howell）認為，川普正專注於遏制中國，這可能導致他與李在明的外交政策重點不一致。