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總統賴清德力拚「去蔣化」，內政部推動全台「中正路」改名政策，引起多位縣市長反彈。內政部則表示，會持續與地方政府及居民進行溝通，並指出「經國路」也在改名的範疇之內。對此，臉書粉專「政客爽」狠酸，賴政府推動中正路、經國路改名，「世界再也跟不上台灣」。政客爽在臉書粉專發文表示，在國際情勢劇變、經濟遇到嚴重挑戰的當下，各國政府積極應對、想盡辦法解決困局；但賴政府以不變應萬變，即使天塌下來，也要改「中正路」、「經國路」，世界再也跟不上台灣。政客爽指出，中華民國歷任總統民調，蔣經國即使離開幾十年了，卻在近年都保持第一；蔣經國執政時期「創造台灣經濟奇蹟」，推動十大建設、 強化科技跟工業（台積電）、人均GDP提升好幾倍（年增率幾乎都是雙位數）、解除戒嚴等等，像這樣的人最大的問題，就是因為他是國民黨？真的可惡至極。政客爽狠酸，所以經國路應該改名為清德路，只有堅決執行這個政策，台灣才能再現經濟奇蹟。