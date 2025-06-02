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效力美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）洛杉磯道奇隊日籍強投山本由伸今（2）日在主場面對紐約洋基先發登板，尋求本季第7勝，但表現卻不如預期。山本在首局即陷亂流，主投3.2局共被敲出大聯盟生涯最多的7支安打，為本季最短登板紀錄，目前為敗投候選人。山本本場比賽從一開始就陷入苦戰，首局面對洋基第2棒Trent Grisham時被敲出安打，接著對主砲Aaron Judge投出2顆好球後，雖成功讓他擊成一壘界外飛球出局，但隨後對指定打擊Ben Rice投出四壞球，又被Jasson Domínguez擊出安打。左外野手Andy Pages雖試圖阻止跑者回本壘，但卻無法精準回傳，導致道奇先失1分。山本在首局共耗費28球，勉強守下僅失1分，未再讓失分增加。第2局雖再被DJ LeMahieu敲出安打並出現捕逸，但成功化解失分危機。道奇隊在下半局靠Tommy Edman的陽春砲追平比數。然而進入第3局，山本再度失控，先對Judge投出本場第3次四壞，隨即被Rice轟出中外野方向的兩分砲，讓洋基再度超前。接下來又連續被擊出安打攻佔一、三壘，雖成功三振LeMahieu，但面對Oswald Peraza時出現暴投，再失1分。山本最終在4局2出局、一壘有人的情況下被換下，總計投3.2局，被敲7支安打、投出3次四壞球、失4分（3分自責），為他轉戰大聯盟以來的最短出賽紀錄。道奇總教練Dave Roberts在賽前曾表示，去年的洋基戰是山本成長的轉捩點之一，並提到他在2023年對洋基繳出7局無失分的表現，以及世界大賽6.1局失1分的完美壓制，但本場比賽未能重現過去榮光。此外，山本在5月26日對陣守護者的比賽中於處理短打時曾扭到髖關節，雖然Roberts賽後表示情況無礙，但是否對本場比賽狀態造成影響，仍待後續觀察。