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▲山本由伸全場共用96球，被敲7支安打，送出3次四壞球，失掉4分責失，是他本季最短的登板內容。（圖／美聯社／達志影像）

美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）洛杉磯道奇隊今（2）日主場迎戰紐約洋基，在這場焦點戰中，道奇先發投手山本由伸迎來與洋基的再戰，卻意外陷入亂流，僅投3又2/3局就被打退場，無緣拿下本季第七勝。全場共用96球，被敲7支安打，送出3次四壞球，失掉4分責失，是他本季最短的登板內容。而好友大谷翔平明白他的沮喪，在山本退場後，也主動過去安慰，展現球隊領袖的作為和價值。比賽初回，山本由伸一度穩住陣腳，化解滿壘危機僅失1分，但第二局打線靠Tommy Edman的陽春砲追平比分後，第三局再度陷入亂流。山本先是保送賈吉（Aaron Judge），接著被Austin Riley轟出中外野方向兩分砲，又因暴投再失一分，合計單局丟掉3分。第四局仍被敲出安打後退場，留下無法解決的跑者。這場比賽對山本由伸而言意義特殊，去年他曾在洋基主場七局無失分封鎖對手，在世界大賽第一戰對洋基也有七局失1分的精采表現。然而此役控球明顯不穩，招牌的指叉球未能有效發揮，導致多次落入劣勢球數，無法展現過往壓制力。賽後，山本由伸面露疲態地坐回休息區，道奇總教練Dave Roberts主動上前擁抱並拍胸鼓勵，山本也以手拍胸示意歉意。緊接著，隊友大谷翔平也走過來坐在他身邊，輕聲交談並微笑鼓勵，山本也點頭回應，場面溫馨感人。此舉引發球迷與媒體熱烈討論，社群平台上不少人留言稱讚大谷的溫暖舉動，NHK轉播也特別提及，「大谷應該是去安慰他了吧？」解說嘉賓武田一浩也說：「這很自然，山本一直以來表現都很好。」這場比賽過後，山本的防禦率從1.97升至2.39，錯失追平國聯勝投王的機會。不過道奇球團與隊友對他的信任與支持並未動搖，期待他下次登板能重返佳境。