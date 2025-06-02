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行政院日前宣布大刪地方一般性補助款25%，引發地方縣市首長不滿，行政院長卓榮泰隨後提出解方，要求立法院支持636億元追加預算。對此，民眾黨立院黨團副總召、立委張啓楷今（2）日投書網路媒體優傳媒，痛批卓榮泰此舉根本就是「情勒納稅人買單」。張啓楷指出，民進黨賴政府上台1年多來，屢屢針對重大國政議題，先挑起朝野對立和衝突，再誤導民眾遷怒在野黨，其繼續為「大罷免潮」進入第三階段添柴火的司馬昭之心，可謂昭然若揭。張啓楷進一步分析，114年度中央政府總預算整個審查過程，幾乎與各個選區罷免立委的連署同步進行，「這也正好讓一向擅長政治操作和議題設定的民進黨有了可趁之機」。張啓楷認為，目前立法院對各部會預算凍結案已解凍近9成，原本朝野總預算攻防可望偃旗息鼓的，結果卓內閣卻喊出大砍地方補助款，風雲又起。如今為避免藍白同仇敵愾、「地方包圍中央」，卓榮泰又說要636億追加預算為地方解套。張啓楷痛批，行政院自己不反省、不看緊人民每一分納稅錢，反而把大刀砍向地方補助款，擺明就是要懲罰人民。更離譜的是，可能為了平息爭議，卓內閣竟要用追加636億預算來解套。「老實講，這條路是走不通的，根本就是勒索，是把人民當肉票」。