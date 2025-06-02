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藍綠大罷免戰，第二階段連署結果，罷藍委案以31比0遙遙領先，國民黨面對罷免戰恐不樂觀。對此，前立委郭正亮指出，綠營能罷掉的藍委最多只有3席，也不是那麼樂觀，且加上罷免投票時，恐碰上疫情高峰以及關稅戰效應。郭正亮1日在節目《鄭亦真辣晚報》表示，現在罷免綠委有機會的大概就是民進黨立委吳思瑤罷免案，可6月7日就截止了，現在還差5000份，時間非常趕，若衝不出來就是31比0。郭正亮認為，這樣也好，有時要死透，大家才會知道這有多慘，現在藍白看起來，就覺得他們一定要擋住。針對綠營狀況，有媒體報導他們預計罷免會成功是3席到8席，郭正亮認為，最多只有3席，綠營也沒那麼樂觀，也越來越沒把握，且投票的時候搞不好會遇到疫情高峰，加上未來兩個月是關稅戰受害最慘的時候，大家生活過得不好，疫情又上來，投票率會高嗎？因此他認為，國民黨和民眾黨要認真一下。