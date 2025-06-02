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2025年仲夏寶島號蒸汽火車活動來了！仲夏寶島號由「蒸機女王」CT273蒸汽機車頭附掛6節莒光號行駛玉里至臺東，3趟次分別在114年7月5日、7月19日、8月2日開行，沿途停靠玉里、富里、池上、關山及終點臺東站。台鐵表示，3趟次行程統一於6月6日(星期五)上午10時開放民眾網路訂購。台鐵說明，乘著仲夏寶島號蒸汽火車遨遊花東縱谷，旅程中停靠有「富米之鄉」美稱的富里站，亦邀請民眾一同造訪參觀東與西風格混搭建造的關山舊站房，關山舊車站建築造型採左右對稱，兩段式傾斜的半五角形屋頂造型，是19世紀法國最常用於公共建設的屋頂樣式，左右對稱的車站兩側則是標準的日式木造結構；在欣賞花東地區田野山嵐景緻相互輝映之際，又可享受各站特色小農市集及參訪古典建築之美。台鐵表示，每張票單一售價新臺幣1,888元整，憑車票於搭乘當天可獲贈精美紀念品一份，沿途不僅可欣賞縱谷美景，列車上和停靠站還有宣導活動，抽中的幸運旅客另有小驚喜。台鐵說，為使旅客能順利參與本活動，憑2025仲夏寶島號4666次車票可至各站售票窗口購買活動當日408次車票至玉里站接駁仲夏寶島號(亦可直接於郵輪網頁上加購)，每趟次座位有限、錯過只能等明年。