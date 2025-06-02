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美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）洛杉磯道奇主場迎戰紐約洋基，日籍投手山本由伸此戰先發登板，爭取個人本季第七勝。然而他狀況不佳，僅投3又2/3局便被打下7支安打、失4分，寫下個人本季最短局數退場的紀錄，無緣拿下勝投，防禦率也從1.97上升至2.39。山本由伸此戰開局不穩，首局便被Trent Grisham擊出安打，又接連投出保送，遭Jasson Domínguez敲出適時安打失1分。第三局，他被Austin Wells保送後，遭Ben Rice擊出2分砲，之後再失1分，共計4分。第四局當他投到第96球、成功讓賈吉（Aaron Judge）擊成中外野飛球出局後，道奇總教練Dave Roberts決定換投。總教練Roberts則在賽後接受訪問時表示：「今天他確實缺乏霸氣，經常在球數上陷入被動，所有球種都沒有太大威脅。當他取得有利球數時，可能反而太過小心，導致進壘點偏甜。今天不是他最好的一場表現。」儘管如此，Roberts也為愛將緩頰：「他過去多次救過球隊，是我們輪值的核心，我告訴他，這次輪到我們來挺他了。他對自己的責任感很強，但這是全隊的責任。」儘管山本由伸表現失常，但賽前仍獲名將肯定。擔任ESPN轉播解說的洋基傳奇投手David Cone（生涯194勝）在轉播中盛讚道：「他是一位擁有精湛技術的投手，今年是他適應美國職棒後真正展現實力的一年。從日本來的球員通常需要一段時間來適應文化和比賽節奏，而他已經做到了。他今年的控球能力更上一層樓。」山本由伸前一場先發於5月26日對守護者，當時繳出6局失2分的優質內容，成功拿下本季第六勝。本場比賽前，他以1.97的防禦率排名國聯第三，僅次於大都會的千賀滉大（1.60）。