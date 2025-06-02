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6月「麥當勞買一送一」8大優惠券一覽！歡樂送優惠：雞塊套餐77折

本週麥當勞APP全球版最新優惠券！門市限定：

麥當勞APP全球版「歡樂送優惠」

▲6月APP「麥當勞買一送一」8大優惠券，爽吃蛋捲冰淇淋、OREO冰炫風消暑優惠。（圖／翻攝自麥當勞APP）

最新麥當勞「歡樂送優惠」

▲麥當勞歡樂送優惠「深夜食堂」雞塊套餐最高77折開吃。（圖／翻攝自麥當勞官網）

：國王日雙堡199元！端午雙人套餐59折

▲漢堡王「買一送一」迎夏優惠券！整張現省3155元。（圖／漢堡王提供）

迎接6月本週最新「麥當勞買一送一」8大優惠券一次整理！夏天好熱快吃「蛋捲冰淇淋買一送一」消暑、買超值全餐「免費送小薯」、買雙層四盎司牛肉堡套餐「免費送勁辣香雞翅」等，歡樂送優惠除了「OREO冰炫風買一送一」；「深夜食堂」雞塊套餐優惠最高77折爽吃。漢堡王雙人套餐下殺59折吃到今天快把握。◾️即日起至6月4日，單點「蛋捲冰淇淋買一送一」。◾️即日起至6月6日，買(原味/辣味)雙層四盎司牛肉堡套餐「免費送勁辣香雞翅(一份兩塊)」。◾️即日起至6月8日，單點「勁辣香雞翅(一份兩塊)現折5元」、買超值全餐「免費送小薯」、單點「火腿蛋堡現折5元」、單點「蘋果派現折5元」。提醒大家，上述每券限兌換一次；本券不適用歡樂送、Uber Eats、foodpanda及部分餐廳。◾️提醒大家，本券僅限於麥當勞APP歡樂送專屬優惠使用，不適用Uber Eats、foodpanda及部分餐廳。◾️「深夜雞塊雞腿餐」188元（現省54元）◾️「深夜雞塊雙饗餐」188元（現省54元）◾️「深夜雞塊雞腿豪爽餐」294元（現省87元）6月2日最後一天，安格斯雙套餐開吃「勁濃安格斯牛肉堡＋安格斯厚切牛肉堡＋4塊雞塊＋小份薯條＋中杯飲料x2」289元、烤腿海老雙套餐則有「勁濃培根烤腿堡＋Q彈海老堡＋4塊雞塊＋小份洋蔥圈＋中杯飲料x2」289元。即日起至6月30日，爽吃薯條、雞塊等「10款買一送一」38元起；「雙堡超值組」99元起、平均一顆漢堡50元有找，「1＋1自由配」69元爽吃共28種餐點組合；推薦小資族「經典脆雞堡／雙起士培根堡＋黃金QQ球＋中飲」2款個人套餐特價99元。