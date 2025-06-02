迎接6月本週最新「麥當勞買一送一」8大優惠券一次整理！夏天好熱快吃「蛋捲冰淇淋買一送一」消暑、買超值全餐「免費送小薯」、買雙層四盎司牛肉堡套餐「免費送勁辣香雞翅」等，歡樂送優惠除了「OREO冰炫風買一送一」；「深夜食堂」雞塊套餐優惠最高77折爽吃。漢堡王雙人套餐下殺59折吃到今天快把握。
📌6月「麥當勞買一送一」8大優惠券一覽！歡樂送優惠：雞塊套餐77折
本週麥當勞APP全球版最新優惠券！門市限定：
◾️即日起至6月4日，單點「蛋捲冰淇淋買一送一」。
◾️即日起至6月6日，買(原味/辣味)雙層四盎司牛肉堡套餐「免費送勁辣香雞翅(一份兩塊)」。
◾️即日起至6月8日，單點「勁辣香雞翅(一份兩塊)現折5元」、買超值全餐「免費送小薯」、單點「火腿蛋堡現折5元」、單點「蘋果派現折5元」。
提醒大家，上述每券限兌換一次；本券不適用歡樂送、Uber Eats、foodpanda及部分餐廳。
麥當勞APP全球版「歡樂送優惠」
◾️即日起至6月17日，單點「焦糖冰奶茶買一送一」、單點「OREO冰炫風買一送一」。提醒大家，本券僅限於麥當勞APP歡樂送專屬優惠使用，不適用Uber Eats、foodpanda及部分餐廳。
最新麥當勞「歡樂送優惠」
歡樂送「深夜食堂」優惠好食雞，22:00-03:00歡樂送限定，享深夜優惠價最高77折起：
◾️「深夜雞塊雞腿餐」188元（現省54元）
◾️「深夜雞塊雙饗餐」188元（現省54元）
◾️「深夜雞塊雞腿豪爽餐」294元（現省87元）
📌漢堡王：國王日雙堡199元！端午雙人套餐59折
漢堡王雙人套餐下殺59折！6月2日最後一天，安格斯雙套餐開吃「勁濃安格斯牛肉堡＋安格斯厚切牛肉堡＋4塊雞塊＋小份薯條＋中杯飲料x2」289元、烤腿海老雙套餐則有「勁濃培根烤腿堡＋Q彈海老堡＋4塊雞塊＋小份洋蔥圈＋中杯飲料x2」289元。
6月繼續吃「漢堡王買一送一」迎夏優惠券！即日起至6月30日，爽吃薯條、雞塊等「10款買一送一」38元起；「雙堡超值組」99元起、平均一顆漢堡50元有找，「1＋1自由配」69元爽吃共28種餐點組合；推薦小資族「經典脆雞堡／雙起士培根堡＋黃金QQ球＋中飲」2款個人套餐特價99元。
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本週麥當勞APP全球版最新優惠券！門市限定：
◾️即日起至6月4日，單點「蛋捲冰淇淋買一送一」。
◾️即日起至6月6日，買(原味/辣味)雙層四盎司牛肉堡套餐「免費送勁辣香雞翅(一份兩塊)」。
◾️即日起至6月8日，單點「勁辣香雞翅(一份兩塊)現折5元」、買超值全餐「免費送小薯」、單點「火腿蛋堡現折5元」、單點「蘋果派現折5元」。
提醒大家，上述每券限兌換一次；本券不適用歡樂送、Uber Eats、foodpanda及部分餐廳。
麥當勞APP全球版「歡樂送優惠」
◾️即日起至6月17日，單點「焦糖冰奶茶買一送一」、單點「OREO冰炫風買一送一」。提醒大家，本券僅限於麥當勞APP歡樂送專屬優惠使用，不適用Uber Eats、foodpanda及部分餐廳。
最新麥當勞「歡樂送優惠」
歡樂送「深夜食堂」優惠好食雞，22:00-03:00歡樂送限定，享深夜優惠價最高77折起：
◾️「深夜雞塊雞腿餐」188元（現省54元）
◾️「深夜雞塊雙饗餐」188元（現省54元）
◾️「深夜雞塊雞腿豪爽餐」294元（現省87元）
📌漢堡王：國王日雙堡199元！端午雙人套餐59折
漢堡王雙人套餐下殺59折！6月2日最後一天，安格斯雙套餐開吃「勁濃安格斯牛肉堡＋安格斯厚切牛肉堡＋4塊雞塊＋小份薯條＋中杯飲料x2」289元、烤腿海老雙套餐則有「勁濃培根烤腿堡＋Q彈海老堡＋4塊雞塊＋小份洋蔥圈＋中杯飲料x2」289元。
6月繼續吃「漢堡王買一送一」迎夏優惠券！即日起至6月30日，爽吃薯條、雞塊等「10款買一送一」38元起；「雙堡超值組」99元起、平均一顆漢堡50元有找，「1＋1自由配」69元爽吃共28種餐點組合；推薦小資族「經典脆雞堡／雙起士培根堡＋黃金QQ球＋中飲」2款個人套餐特價99元。