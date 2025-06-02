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內政部推動全台「中正路」改名，引發地方政府和民眾反彈。內政部上週進一步指出，除了中正路，「經國路」也在改名範疇內。台中市長盧秀燕強烈不滿，批評這種做法像小朋友一樣越講越故意，根本是「條剛a」、「每天搞這些543」，內閣應該把精力放在好好照顧民眾和因應國際情勢，這才是當務之急。內政部5月31日指出，根據《促進轉型正義條例》第5條及第11條之2的規定，為了確立自由民主的憲政秩序，否定威權統治的合法性，並記取侵害人權事件的歷史教訓，所有在公共建築或場所中紀念、緬懷威權統治者的象徵，都應予以移除或改名。因此，以「中正」和「經國」命名的街道，也在改名的範疇之內。台中市長盧秀燕今（2）日備詢台中市議會前受訪，被問及改路名的議題，她表示很多民眾覺得中正路、中山路要改名勞民傷財，中央說會暫緩，她以為應該還好。沒想到內政部又丟出經國路也要改名，「我個人是覺得好像有點『條剛a』。」她怕有媒體聽不懂台語，解釋「條剛a」（台文做「刁工」）的台灣話「就是故意的」，大家已經覺得國家沒把精力放在拚經濟、照顧人民生活上，還「每天搞這些543、有的沒的」，中正路完中山路，現在又擴大到經國路，沒完沒了！「我覺得就很像那個小朋友，你越跟他講，他越故意，有點『條剛a』，目前這真的是沒有必要。」她說，國家當務之急是好好照顧民眾，內閣現在應該把絕大部分精力放在因應國際情勢的變動、關稅可能帶來的經濟衝擊。