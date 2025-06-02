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▲吳思瑤也曬出自己和林延鳳、陳慈慧、陳賢蔚在台上大唱張惠妹的〈三天三夜〉的影片。（圖／翻攝吳思瑤Threads）

民進黨立委吳思瑤日前參加北投龍舟競賽活動，她在社群平台Threads發文表示，自己從「美少女划向美魔女」，更和台北市議員林延鳳、陳慈慧、陳賢蔚在台上大唱張惠妹的〈三天三夜〉，還稱「北投BlackPink就地出道」，讓臉書粉專「政客爽」狠酸，「台灣BLACKPINK已經官宣正式出道了，台灣再度贏過韓國，再創台流奇蹟。」吳思瑤日前第19度參加北投龍舟競賽活動，比賽前，吳思瑤在Threads發文，「從思瑤妹妹划到思瑤姐姐，從美少女划向美魔女，幹事長的龍舟人生，邁向第19年！週六再上場，不知道身手是否依然了得？」並曬出自己在龍舟頭奪旗的照片。此外，吳思瑤也曬出自己和林延鳳、陳慈慧、陳賢蔚在台上大唱張惠妹的〈三天三夜〉的影片，並稱「北投BlackPink就地出道！吳思瑤+林延鳳+陳慈慧+陳賢蔚，唱完三天三夜就快斷氣， 明天划龍舟元氣大傷？」對此，政客爽狠酸，近期吳思瑤強調自己是「北投Blackpink」、「美魔女」，已經獲得台灣五千萬人的認同，台灣演藝圈，有救了，並喊「台灣BLACKPINK已經官宣正式出道了，台灣再度贏過韓國，再創台流奇蹟。」