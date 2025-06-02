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根據《產經體育》報導，效力日本職棒北海道日本火腿鬥士隊的古林睿煬，預計將在明天6月3日與阪神虎的交流賽首戰擔任先發投手，這是古林睿煬日職一軍生涯首次遇上央聯球隊，也是生涯對過的第3支球隊，監督新庄剛志也點出對他的期待，「我希望他可以投出116球完封，或是118球完投！」火腿昨戰靠著洋砲Franmil Reyes九局下再見全壘打擊敗羅德，以3連勝之姿迎接交流賽到來，同時也以29勝20敗2和穩居洋聯龍頭，勝敗差為本季最多的9場。日本職棒每年明星賽前會開始展開央聯與洋聯12球團的交流賽，新庄剛志對此表達期待，「這是球迷想看到的比賽，球員也非常期待，連投手站上打擊區也都興致高昂。如果我們可以用11勝7敗完成交流賽，我想球隊就能進入更好的節奏之中。」交流賽一大看點，在於洋聯球隊若作客央聯球隊主場，球迷可以少見地看到洋聯投手上場打擊，例如火腿左手王牌山崎福也，就擁有強勁打擊實力，古林睿揚上月初中跟著隊友一起進行短打特訓，迎接交流賽到來，但明天對決阪神虎是在主場Es Con Field進行，暫時還不用站上打擊區。火腿目前29勝20敗2和高居洋聯第一，領先第2的歐力士與西武獅已有2.5場勝差，關鍵就在於強大先發投手群，包含伊藤大海、山崎福也、加藤貴之、北山亘基、達孝太、細野晴希與古林睿煬都表現出色，球隊累積10場完投是兩聯盟之最。儘管戰績獨占鰲頭，但新庄剛志認為球隊打擊狀況還是不太理想，幾乎都是靠投手在撐腰，攤開火腿打線，目前團隊累積48轟為兩聯盟12球團之冠，但打擊率2成29卻只能排在洋聯第5。新庄剛志也希望打者可以藉由交流賽找手感，「我相信交流賽就是那些打擊低迷的球員，找到狀態的舞台。」阪神虎將是古林睿煬日職一軍生涯隊上的第3支球隊，過去4場他分別面對樂天金鷲與福岡軟銀各2場，累積2勝1敗、防禦率2.93，27.2局被打出22支安打、飆出31次三振、6次保送，曾在面對樂天金鷲比賽中上演98球的Maddux完封勝，上戰則是6局失掉2分責失分，新庄剛志也期待古林睿煬明天可以用116球投出完封。