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立法院司法法制委員會今（2）日邀請相關單位進行「如何落實清廉政府及公務員瀆職之態樣與防制」，民眾黨立委黃國昌質詢時向法務部長鄭銘謙表示，自己要公開檢舉前部長蔡清祥，在2021年9月17日上班時間，搭乘公務車陪好友喬私人訴訟，痛批官箴敗壞至此，當初要質詢質詢結果下台了，問現任部長要查前部長有無壓力？鄭銘謙則表示一切依法辦理。黃國昌質詢時詢問法務部長有無需要派車單，鄭銘謙則說這屬庶務的事情但應該有，黃國昌接續則表示，要公開檢舉蔡清祥，在2021年9月17日週五的上班時間，搭乘公務車陪好友去喬私人訴訟，「現在我檢舉有這樣的事！」黃國昌追問鄭銘謙要不要調查？還是卸任了沒有關係？請法務部提供當時請假紀錄跟公務車派車單，希望法務部調查不要雷聲大雨點小，更痛批官箴敗壞至此，當初要質詢這件事情，蔡清祥下台了，但就跟李俊俋一樣該追究的就追究。最後黃國昌問鄭銘謙查前部長是否有壓力？鄭銘謙則回應依法處理。