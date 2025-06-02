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對中身分證！夏慕尼鐵板燒請吃「鮑魚干貝海鮮盤」 王品集團3大優惠

▲夏慕尼鐵板燒贈送的「鮑魚干貝海鮮盤」海味十足。（圖／王品集團提供）

▲王品牛排夏季贈菜「柚香鮑魚佐季節鮮魚」。（圖／王品集團提供）

肉多多火鍋：說出通關密語「稅季大補帖，好禮五選一」免費吃肉片海鮮

▲肉多多火鍋說「通關密語」免費加菜。（圖／樂多多集團提供）

6月美食優惠一次看！快拿出身分證，對中「1／一／壹」字樣，全台夏慕尼鐵板燒請吃「鮑魚干貝海鮮盤」；身上有綠、白或紅任一顏色配件，吃王品牛排「免費加菜」義式海味獻禮柚香鮑魚佐季節鮮魚；到肉多多火鍋說出通關密語「稅季大補帖，好禮五選一」也有免費加菜，爽吃肉片、蛤蜊、白蝦不用錢。◾️全台夏慕尼鐵板燒即日起到7月31日，平日限定雙人以上同行出示身分證，各擁有「1／一／壹」字樣，內用消費兩客套餐，即贈「鮑魚干貝海鮮盤」1盤（價值680元）；消費4客贈2盤，以此類推。一盤吃得到嚴選鮮嫩鮑魚、北海道干貝與季節鮮魚，先以鐵板香煎後淋上奶香滑順的法式荷蘭醬，暑假聚餐好划算。◾️全台「王品牛排」夏日贈菜優惠來了！即日起到7月31日，內用2客套餐，同桌其中一位主動出示綠、白或紅任一顏色配件，免費贈送「義式海味獻禮柚香鮑魚佐季節鮮魚」1份（價值726元）。◾️新加坡米其林一星餐廳莆田PUTIEN夏日年中慶，即日起到6月30日，於品牌Line領「贈菜優惠券」，到店消費滿1,500元，可指定「金絲麥片蝦／紫菜海蠣酥／鮑魚青椒小炒肉／海味紫菜燜飯」等海鮮料理4選1。肉多多火鍋幫大家5月報稅失血的荷包回補到6月！，即加贈鮮嫩多汁、口感細緻的「國產豬／無骨鮮雞腿／鮮魚片／鮮甜蛤蜊／小白蝦」等好禮5選1（價值129元），免費爽吃加菜優惠不用錢。而且即日起平日中午與每天晚上九點半之後的宵夜時段，再加碼「用餐不限時」；配合畢業季聚餐需求激增，肉多多火鍋全台門店即日起至6月30日，推出8人訂位用餐，加贈「鮮甜蛤蜊100顆／小白蝦50隻／國產豬1.2公斤」3選1優惠吃起來。