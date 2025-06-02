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美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）洛杉磯道奇今（2）日主場迎來與紐約洋基系列賽的最終戰。壓軸對決中，洋基展現強悍打線與調整後的先發陣容，以7：3擊敗地主道奇，成功終止對戰3連敗，也避免系列賽遭到橫掃。其中，道奇派出日籍王牌山本由伸掛帥先發，原希望再現去年世界大賽封鎖洋基打線的優勢，但此役卻被洋基打者徹底破解，僅投3.2局便失4分，吞下本季第4敗。在昨日的敗仗後，洋基總教練Aaron Boone果斷進行打線上的調整，將原先打擊率高的Paul Goldschmidt由第4棒拉至首棒，並將Trent Grisham調至第2棒，主砲Aaron Judge則打第3棒，並讓Ben Rice扛起四番重任，替補Cody Bellinger的位置。調整立即見效。首局1出局後，Grisham擊出安打， Rice接連保送上壘後，由Dominguez擊出適時安打先馳得點，也成為系列戰中洋基首度以非全壘打方式得分。第3局洋基打線再度發威，Judge率先獲得保送，Rice則擊出飛越中外野大牆的兩分砲，幫助洋基再度超前。接著Anthony Volpe與Austin Wells敲出連續安打，加上山本出現暴投，單局灌進3分，山本也因此提前退場。山本由伸此役共用96球，被敲7安打、送出3次保送、2次三振，控球明顯不穩，是本季最短的一次先發。而接替山本的道奇牛棚也無法止血，第5局8、9棒的DJ LeMahieu與Oswald Peraza先後擊出適時安打，幫助洋基擴大比分差距至6：1。第9局，此戰手感火燙的LeMahieu再敲一支二壘安打，單場繳出4安猛打賞，貢獻洋基第7分。洋基先發投手此役Ryan Yarbrough表現沉穩，主投6局僅被敲4支安打、無保送、失1分，唯一失分為第2局遭Tommy Edman轟出的陽春砲。Yarbrough成功壓制大谷翔平，使其4打數無安打，包含1次三振、1次中外野飛球與兩次內野滾地球出局。此外，洋基巨砲Judge也未有安打演出，4打數無安打、1次保送，目前打擊率為.391，OPS依然為驚人的1.249。