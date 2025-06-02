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即將出任駐芬蘭代表的林昶佐，引發外界不少爭議和討論，1日晚間他接受節目《話時代人物》專訪，透露Doris患有有罕見腦部疾病、要注意調養，因此他才不再選第3任立委。對此，臉書粉專「逆風的烏鴉」指出，林昶佐提及妻子的腦血管的罕病，指的可能是「毛毛樣腦血管病變(Moyamoya disease,MMA)」，並表示位於芬蘭的赫爾辛基大學醫院是治療此疾病的箇中翹楚。林昶佐接受專訪時透露，自己不參選第3屆立委，太太身體的因素是其中一個原因，他透露妻子有腦血管罕病，原本參選連任的文宣也都印好了，但聽到醫生說妻子需要調養，就覺得不用再參選了。對此，臉書粉專「逆風的烏鴉」表示，關於腦血管的罕病，指的可能是「毛毛樣腦血管病變(Moyamoya disease,MMA)」，這是內頸動脈血管多餘增生的側支循環，在X光片上的表現很像毛玻璃，也像霧（日文為Moya Moya），因此而得名，也稱為「煙霧病」。成人發病年齡約為30到40歲，發病時會偏癱甚至中風。「逆風的烏鴉」指出，在世界上為數不多有能力治療這種疾病的醫院裡，位於芬蘭的赫爾辛基大學醫院是箇中翹楚。他們醫院有一個由神經內科和神經外科共同組成的專科部門，負責治療毛毛樣病變，治療方式包括血管再建手術和血小板藥物治療。該醫院建立了全國性的MMA資料庫。根據2016年的資料，從1987年到2014年間，他們納入了61個病患樣本，其中女性佔絕大多數（約60%~70%）。其中有27人接受了該醫院的血管再建手術，比例超過4成。「逆風的烏鴉」說，不管是派駐芬蘭恰好有個治療毛毛樣病變的權威醫院在那，還是理由正好反過來，都祝福林昶佐的太太治病順利。