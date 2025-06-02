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迷客夏：6/4開賣「台味可樂」3大手搖新品

6月4日至6月29日「我台我驕傲！」抽獎活動，凡於迷客夏門市購買「台味可樂」系列飲品1杯，完成登錄發票就有機會免費獲得「台味搖滾Tee」

▲「台味海鹽檸檬可樂」L 60元、「台味可樂桃冰沙」M 60元、「台味可樂拿鐵」Ｍ 60元／L 70元。數量有限，售完為止。（圖／迷客夏提供）

可不可熟成紅茶：盛夏奶茶季5款古早味開喝！「2杯99元」新品優惠

▲可不可熟成紅茶「盛夏奶茶季」新品，左起：「雪藏奶茶」L 69元、「白玉奶茶」M 50元 / L 60元、「春芽奶茶」M 45元 / L 55元。（圖／可不可熟成紅茶提供）

乎乾奶茶系列新品上市「任選兩杯99元」優惠開喝！6月4日至6月10日連續7天，至全台門市購買「熟成奶茶、胭脂奶茶、春芽奶茶、白玉奶茶」，可享「任兩杯優惠價99元」。

6月4日起滿額贈開搶可不可「Have a nice袋」風格奶茶袋！

▲可不可「Have a nice袋」風格奶茶袋只送不賣。（圖／可不可熟成紅茶提供）

6月天氣好熱！快喝新品手搖飲料消暑優惠，迷客夏6月4日開賣「台味海鹽檸檬可樂」、「台味可樂桃冰沙」、「台味可樂拿鐵」，登錄發票抽獎免費送「台味搖滾Tee」；可不可熟成紅茶盛夏奶茶季，一口氣上架5款古早味經典奶茶新作，從經典熟成紅茶、蜜桃果香的胭脂紅茶、到春芽綠茶與香草冰淇淋、白玉奶茶，「2杯99元」優惠連喝7天一次看。手搖飲料搶賣可樂？迷客夏手搖飲料6月4日重磅推出新品「台味可樂」系列，以丁香與馬告等具台灣特色的天然香辛料，搭配肉桂手工熬煮出可樂基底，結合氣泡基底的鹹酸最爽快、蜜桃果醬的香甜「」，以及搭配迷客夏超人氣娜杯紅茶與綠光鮮奶的，3款新品消暑開喝。，共抽出10名幸運兒，只送不賣。提醒大家，迷客夏「台味可樂」系列產品含肉桂成分，孕婦請勿食用。可不可熟成紅茶盛夏奶茶季，一口氣上架5款古早味經典奶茶新作，以厚實沉穩的經典熟成紅茶為基底打造濃醇「熟成奶茶」，喝得到純正錫蘭紅茶揉合蜜桃果乾香氣的「胭脂紅茶」，融合春摘台灣綠茶的「春芽奶茶」、有別一般奶綠會回甘，珍奶控必喝加有Q彈白玉珍珠的「白玉奶茶」，放入香草冰淇淋的「雪藏奶茶」最消暑。提醒大家，優惠活動限大杯；門市現場、電話自取與線上點自取顧客限定；來電外送、線上點外送和外送平台不適用；優惠不得與買5送1和其他禮物券併用，不得額外加價加料。至全台可不可門市消費，單筆消費滿250元或會員單筆滿200元，即獲得乙個；或單筆購買任一杯奶茶系列飲品「加價19元」可獲得乙個（贈完為止）。