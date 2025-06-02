我是廣告 請繼續往下閱讀

供需管理失衡 一個預警就引爆米荒

熱門品牌搶購潮 流通環節更加吃緊

日本政府釋出儲備米 止痛效果有限

▲日本政府釋出儲備米，實體通路開賣當天湧現大批人潮，民眾排隊搶買米。（圖／美聯社／達志影像）

米價回穩仍遙遙無期 穩價之路考驗政策智慧

一直以來，白米是日本民眾的主食，但近來日本面臨30年以來最嚴重米荒，米價高漲，讓不少民眾苦不堪言。儘管日本政府自3月開始數次投入政府儲備米，試圖抑制米價，但效果微乎其微，難以解決燃眉之急。白米是日本的核心食材，許多日本料理都會使用到白米，但這一年間，日本白米價格連番上漲，讓民眾苦不堪言。據日本農林水產省最新數據顯示，5月12日至18日這一周，日本超市5公斤裝白米平均售價為4285日圓（約台幣890元），再創新高，是去年同期的兩倍多。造成白米價格上漲的原因，主要可以歸納出三大因素：第一是。雖然2024年產的白米收穫量增加，但集貨量卻比前一年少了21萬公噸，導致所謂的「消失的白米」問題。這是因為有批發商並非與生產者簽訂年度契約，而是專門尋找便宜米做短期現貨交易；此外，也有一些農民選擇自售並囤積白米，也讓零售業者面臨極大壓力。相同數量的白米要用過去兩倍成本才能進貨，部分零售商無法獲得銀行貸款，只能賣三個月的米，然後用這份營收來購買接下來三個月的白米。第二，。即使在2018年廢除白米減產政策「減反政策」，農林水產省仍在持續調整產量，並嚴格管理供需，以維持白米價格，這也導致了供需過於緊繃，只要需求稍微增加，就會出現供不應求的狀況。像是在去年南海海槽地震預警以及颱風災害引發民眾囤積白米，需求驟增的情況下，就導致米價急速上漲。第三則是。米價上漲也與新米上市的「銜接期」出現恐慌有關。23年產與24年產不能併售，導致業者只能倚賴新米。加上24年產收成期就產量不足，批發商為搶佔大眾品牌米而展開激烈競購。另一方面，日本農業協同組合（JA）也決定增加庫存，預先囤積約14個月的量，使出貨量減少約17%，再加上去年大阪的「白米券」發放刺激消費，使部分原本不常買米的家庭也出手購買，導致市場供應進一步吃緊。上述情況之下，造成中小業者被迫直接向產地採購，就連故鄉稅業者也加入戰局，再加上投機者的炒作，最終形成搶米大戰。日本農林水產省已於2月14日宣布，將釋出最多21萬噸的政府儲備米，並在3月上旬進行競標。但據農林水產省5月30日公布的調查結果顯示，截至5月11日，3月份通過競標方式投放的約21萬噸儲備米中只有約2.7萬噸到達了零售企業，約佔13%。新任農林水產大臣小泉進次郎在就任後，，將投放儲備米的方式由競標改為政府直接與零售商簽約。5月31日，通過此方式投放的儲備米開始上市銷售，售價為5公斤2160日圓，在限購的情況下很快售罄。即使如此，白米價格回落仍不樂觀。三菱綜合研究所研究理事稻垣公雄就指出，只要儲備米投放僅作為臨時措施實施，其效果必然是曇花一現。當前居高不下的米價能否經過適度調整回落並趨於穩定，歸根結底還取決於整體供需平衡。若是無法形成「米價趨穩」的局面，經銷商可能會因此暫緩釋放庫存的節奏，想要讓米價回穩，或許是場持久戰。消費者恐怕也得為「米價高漲」負責。日本白米價格在過去30年來持續下跌，讓農家後繼無人。或許消費者習慣便宜的白米，但只有當消費者能夠負擔的價格與農戶能夠積極生產的價格水平趨於一致時，真正的價格穩定才有望實現。從短期米價波動，到長期農業體制問題，日本政府面對的，已不只是一次性供需錯配所導致的價格危機，而是整個農業產業結構長年累積的脆弱性。如何在穩定米價的同時，重建農民信任、強化生產調控與流通機制，將是未來政策必須正視的挑戰。畢竟，白米不只是餐桌上的主食，更是撐起日本農業的根本命脈。