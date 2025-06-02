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核三2號機近日除役，台灣正式進入非核家園，但興達、大林電廠燃煤機組卻遭爆偷開，讓外界對於空氣污染問題相當憂心，為此藍白立委提出823核三延役公投，並要求台中發電廠應逐年提出並落實減煤計畫，預計在2028年完成「無煤中火」之國家減碳目標。對此，媒體人吳靜怡質疑，這是真環保還是為核電延役公投鋪路？盧秀燕真能拿谷關空氣發電？吳靜怡指出，藍白在野黨現在策略是「無煤中火、不補貼台電、不漲電價」一再拿立法權干涉行政權，立法院提案「2028無煤中火」，絕對不是對台中空污問題的在乎，而是刻意逼迫台灣在這能源十字路口上，操作一場政治博弈！吳靜怡續指，目前，台電已規劃2034年實現中火無煤，屆時燃煤機組將轉為緊急備用，以燃氣為主，國民黨卻急於將時程提前至2028年，且未提出任何替代能源方案的情況之下，刻意製造「能源危機」創造產業用電恐慌，為其核電延役主張找理由。「這種做法不僅是對行政權的越界干涉，更是無視於能源專業。」吳靜怡直言，能源轉型需要科學規劃和技術支持，立法院卻是挾立法權強行介入行政機關的能源政策，等於把台灣的能源安全當作政治博弈的賭注，實在令人搖頭。吳靜怡進一步表示，「谷關空氣」不會發電，盧秀燕若真心想解決空汙，應督促台電加速燃氣機組建設，盧秀燕若支持拿台中能源議題來操作「核電延役」，請問您支持徐巧芯的核廢料放家裡嗎？盧秀燕支持核廢料放台中嗎？最後，吳靜怡也強調，台灣處於地震帶，這些立委偏偏踩著「南部的低端」推動核三延役，台灣現在科技產業崛起，這些立委偏偏要推「台中的無煤」，面對大罷免，他們反而無心檢討，只想更努力提高人民危險、刻意弱化產業競爭力！總之，唯有大罷免，才能有機會贏來正常的國會，因為他們真的瘋了。