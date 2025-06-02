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美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）於6月2日在道奇體育場上演一場焦點對決，由洛杉磯道奇主場迎戰紐約洋基，終場以3：7輸球。比賽過程中，除了場內激戰，場邊的道奇牛棚竟上演一場趣味十足的「全壘打搶球大亂鬥」，成為當天比賽的另類亮點。比賽進行到2局下，道奇以0：1落後，Tommy Edman上場打擊，面對洋基先發左投Ryan Yarbrough的第4球投出的變速球，Edman強力一揮，擊出一道飛越左中間外野的追平全壘打，為道奇隊扳平比分。這支全壘打不僅讓全場沸騰，更直接飛進了道奇隊的牛棚區。當打球飛來時，正在牛棚待命的投手群立刻化身「臨時外野手」戲碼，有人試圖用帽子接球，還有人張開雙手猛撲來球，畫面被電視轉播鏡頭完整捕捉，笑料百出。然而，儘管眾人使出渾身解數，仍無人成功接下來球，只見其中一位投手錯失良機後抱頭懊惱，成為全場最具戲劇性的瞬間之一。日本球賽播報員長坂哲夫也笑稱：「接到的話可以加分！」並表示這些選手確實是「真的很想接到」。不少觀眾也在網路上熱議：「道奇牛棚太搞笑」、「搶球失敗w」、「根本在玩吧」、「連教練都沒接到太好笑了」。儘管道奇最終以3：7吞敗，無緣完成對洋基的三連勝，但Edman的同分砲與牛棚趣味搶球騷，仍為本場比賽增添了不少娛樂性，成為球迷心中「另一個精彩瞬間」。