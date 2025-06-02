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內政部推動全台「中正路」改名，引發地方政府和民眾反彈。內政部上週進一步指出，除了中正路，「經國路」也在改名範疇內。針對「介壽路」是否也會改名，內政部長劉世芳今（2）日受訪時表示，轉型正義條例有提到，並重申路名或去除雕像、去除威權主義象徵，如果遇到困擾，應由中央、地方、在地居民有共識才推動，按照台灣民主法治精神，推動轉型正義時也要有程序正義。而目前有介壽路的縣市包括桃園市、新竹市及高雄市，此外，位於總統府前的凱達格蘭大道原名也是介壽路。「介壽」在台灣有著「為蔣介石祝壽」的意涵，目前桃園市、新竹市及高雄市都有介壽路，桃園市的介壽路桃園火車站後方，為台4線桃園貫穿八德至大溪崎頂路段名稱；新竹市的介壽路位於東區，是新竹科學園區進出主要道路；高雄市介壽路位於岡山區，為市道186號名稱。值得一提的是，位於總統府前的凱達格蘭大道，原名東門街，1946年10月25日台灣光復節當天，為慶祝國民政府主席蔣中正六十大壽，除將台灣總督府大廈籌修為「介壽館」（今日總統府），館前道路亦更名為「介壽路」戰後更名為介壽路，1996年3月21日才改為凱達格蘭大道。內政部5月31日指出，根據《促進轉型正義條例》第5條及第11條之2的規定，為了確立自由民主的憲政秩序，否定威權統治的合法性，並記取侵害人權事件的歷史教訓，所有在公共建築或場所中紀念、緬懷威權統治者的象徵，都應予以移除或改名。因此，以「中正」和「經國」命名的街道，也在改名的範疇之內。