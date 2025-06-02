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端午連假期間，台南知名美式賣場，發生女店員疑似遭偷拍裙底事件，女店員發現後，立即報警處理，不過警方到場後，涉嫌偷拍的陳姓男子出示手機畫面並告訴警方，「我就沒有拍」，否認犯行，不過警方查出，陳男是陸軍六軍團249旅的少校軍官，被員警帶回派出所，訊後依妨害秘密罪嫌，移送台南地檢署偵辦。5月30日中午12時許，台南市第五分局和緯派出所接獲民眾通報，就在派出所對面的美式賣場，發生偷拍事件。一名正在整理貨架的女店員，疑似遭到一名30歲陳姓男子尾隨，並持手機偷拍裙底，女店員當場發現，攔下陳並阻止他刪除手機內影像，請公司通知警方到場。陳姓男子一看到員警，立即拿出手機畫面給警方看，同時強調「就沒東西」、「沒有拍」、「當下拿給她看，隱藏跟刪除也都開給她看，不過警方仍在陳男手機內，發現多張疑似偷拍不雅照，將人帶回派出所偵訊。警方調查發現，原來陳姓男子竟是一名現役軍人，目前是陸軍第六軍團苗栗斗煥坪249旅少校，趁端午連假期間返回台南，未料他竟在賣場偷拍女店員，被逮個正著。警方依程序通報台南憲兵隊，目前已查扣相關科技設備、備份周邊監視器畫面。