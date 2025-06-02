中央氣象署昨（1）日晚間發布新一波「地球磁暴」事件資訊，最大規模可能短暫達到強烈磁暴等級，且持續51小時；「地球磁暴」是由太陽活躍區發生「強烈日冕物質拋射」導致，《NOWnews》也透過本文整理地球磁暴「原因、對人影響、極光將爆發」等，和民眾一起認識這項重大的宇宙天氣事件。
地球磁暴是什麼？
太陽是一顆不斷在活動的恆星，且每11年的週期，太陽表面的太陽黑子、太陽閃焰活動都會達到極大期，2025年就是極大期，這時從太陽噴發出來的「高速太陽風」、「日冕物質拋射」，會在3至4天內抵達地球，強烈的太陽風會擠壓地球磁場，就稱為「地球磁暴」。
地球磁暴有什麼影響？
中央氣象署台北天文氣象站技正蔡禹明指出，磁暴會干擾繞著地球運行的衛星、無線電訊號和全球定位系統，並影響輸配電路，地球磁暴越強，對「電力系統」、「太空飛行器」、「GPS定位」的影響就越為顯著，可能導致通訊中斷、導航出現偏差，部分的保護裝置可能會出現假警報而需要進行電壓修正等。
氣象署台北天文氣象站技佐游鎮宇則補充，近期這波地球磁暴達「強烈等級」，預估將影響地球51小時，包括人造衛星、衛星導航訊號都會受到干擾，實際表現可能是「誤差範圍變大」，甚至可能偏移到2條街的距離，通訊設備也可能出現更多雜訊或中斷數小時。
地球磁暴會有極光？
蔡禹明解釋，當高能帶電粒子撞擊到大氣層中的氣體，就會激發出「能階的不同」，產生不同顏色的「極光」，不同的能量會讓極光，主要有紅綠兩色差異，有時甚至會出現藍色、黃色的特殊情況。
🟢綠色：氧原子產生單一綠色譜線，因為綠極光波長位於人類眼睛最敏感的區域，所以是極光中最明亮且最常看到的。
🔴紅色：在較高處且稀薄大氣層中的氧離子，會產生大部分紅色光。
🔵藍紫色：高能帶電粒子撞擊到氮分子所產生。
🟡黃色、粉色：由上述顏色混合而成。
本次的地球磁暴，預估極光活動最低可發生在磁緯45度的地區，包括南北極區、澳洲、紐西蘭南方島嶼、美國偏北的州區等。
地球磁暴對人影響
台北榮總遺傳優生科主任張家銘指出，地磁風暴可能同時會影響人類的「心臟、睡眠與情緒」，若近期覺得「心浮氣躁、怎麼都睡不好」，可能就是磁暴干擾導致，不過由於個人體質不同的關係，磁暴的干擾並非人人有感。
磁場擾動也會干擾人的交感神經，讓血壓上升、心跳不規則，對高血壓、心律不整或動脈硬化的族群，算是一種隱形威脅；此外，大腦與荷爾蒙也會有所感受，讓不少人在這幾天出現頭痛、失眠、夢多、思緒混亂，甚至「短暫記憶模糊」、「注意力難集中」的情形。
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太陽是一顆不斷在活動的恆星，且每11年的週期，太陽表面的太陽黑子、太陽閃焰活動都會達到極大期，2025年就是極大期，這時從太陽噴發出來的「高速太陽風」、「日冕物質拋射」，會在3至4天內抵達地球，強烈的太陽風會擠壓地球磁場，就稱為「地球磁暴」。
地球磁暴有什麼影響？
中央氣象署台北天文氣象站技正蔡禹明指出，磁暴會干擾繞著地球運行的衛星、無線電訊號和全球定位系統，並影響輸配電路，地球磁暴越強，對「電力系統」、「太空飛行器」、「GPS定位」的影響就越為顯著，可能導致通訊中斷、導航出現偏差，部分的保護裝置可能會出現假警報而需要進行電壓修正等。
氣象署台北天文氣象站技佐游鎮宇則補充，近期這波地球磁暴達「強烈等級」，預估將影響地球51小時，包括人造衛星、衛星導航訊號都會受到干擾，實際表現可能是「誤差範圍變大」，甚至可能偏移到2條街的距離，通訊設備也可能出現更多雜訊或中斷數小時。
地球磁暴會有極光？
蔡禹明解釋，當高能帶電粒子撞擊到大氣層中的氣體，就會激發出「能階的不同」，產生不同顏色的「極光」，不同的能量會讓極光，主要有紅綠兩色差異，有時甚至會出現藍色、黃色的特殊情況。
🟢綠色：氧原子產生單一綠色譜線，因為綠極光波長位於人類眼睛最敏感的區域，所以是極光中最明亮且最常看到的。
🔴紅色：在較高處且稀薄大氣層中的氧離子，會產生大部分紅色光。
🔵藍紫色：高能帶電粒子撞擊到氮分子所產生。
🟡黃色、粉色：由上述顏色混合而成。
本次的地球磁暴，預估極光活動最低可發生在磁緯45度的地區，包括南北極區、澳洲、紐西蘭南方島嶼、美國偏北的州區等。
地球磁暴對人影響
台北榮總遺傳優生科主任張家銘指出，地磁風暴可能同時會影響人類的「心臟、睡眠與情緒」，若近期覺得「心浮氣躁、怎麼都睡不好」，可能就是磁暴干擾導致，不過由於個人體質不同的關係，磁暴的干擾並非人人有感。
磁場擾動也會干擾人的交感神經，讓血壓上升、心跳不規則，對高血壓、心律不整或動脈硬化的族群，算是一種隱形威脅；此外，大腦與荷爾蒙也會有所感受，讓不少人在這幾天出現頭痛、失眠、夢多、思緒混亂，甚至「短暫記憶模糊」、「注意力難集中」的情形。