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地球磁暴是什麼？

▲太陽是一顆不斷在活動的恆星，且每11年的週期，太陽表面的太陽黑子、太陽閃焰活動都會達到極大期。（圖／中央氣象署）

地球磁暴有什麼影響？

▲太陽表面活躍區發生顯著的日冕物質拋射事件，造成行星際空間中的太陽風風速、密度明顯增加。（圖／中央氣象署）

地球磁暴會有極光？

▲高能帶電粒子撞擊到大氣層中的氣體，就會激發出「能階的不同」，產生不同顏色的極光。（圖／中央氣象署提供）

地球磁暴對人影響

中央氣象署昨（1）日晚間發布新一波「地球磁暴」事件資訊，最大規模可能短暫達到強烈磁暴等級，且持續51小時；，《NOWnews》也透過本文整理地球磁暴「原因、對人影響、極光將爆發」等，和民眾一起認識這項重大的宇宙天氣事件。太陽是一顆不斷在活動的恆星，且每11年的週期，太陽表面的太陽黑子、太陽閃焰活動都會達到極大期，2025年就是極大期，中央氣象署台北天文氣象站技正蔡禹明指出，，地球磁暴越強，對「電力系統」、「太空飛行器」、「GPS定位」的影響就越為顯著氣象署台北天文氣象站技佐游鎮宇則補充，，實際表現可能是「誤差範圍變大」，甚至可能偏移到2條街的距離，通訊設備也可能出現更多雜訊或中斷數小時。蔡禹明解釋，」，不同的能量會讓極光，主要有紅綠兩色差異，有時甚至會出現藍色、黃色的特殊情況。：氧原子產生單一綠色譜線，因為綠極光波長位於人類眼睛最敏感的區域，所以是極光中最明亮且最常看到的。：在較高處且稀薄大氣層中的氧離子，會產生大部分紅色光。：高能帶電粒子撞擊到氮分子所產生。由上述顏色混合而成。本次的地球磁暴，預估極光活動最低可發生在磁緯45度的地區，包括南北極區、澳洲、紐西蘭南方島嶼、美國偏北的州區等。台北榮總遺傳優生科主任張家銘指出，，不過由於個人體質不同的關係，磁暴的干擾並非人人有感。磁場擾動也會干擾人的交感神經，讓血壓上升、心跳不規則，對高血壓、心律不整或動脈硬化的族群，算是一種隱形威脅；此外，