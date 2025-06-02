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▲台中市長盧秀燕表示「台中超巨蛋」外觀設計尚未定案，歡迎大家提出建議。（圖／記者顏幸如攝，2025.06.02）

台中市長盧秀燕宣布中部將有全國第二顆大巨蛋，採BOT方式招商興建，外界好奇「台中超巨蛋」未來的模樣，盧秀燕今公布廠商提案時的示意圖，菱形格紋延續了附近重大建設國際會展中心、綠美圖的風格，她強調「後面還有1道關卡」，因此尚未定案，歡迎大家提出建議。盧秀燕宣布台中的大巨蛋落腳水湳經留園區的「創研一」後，中華職棒聯盟會長蔡其昌提醒，相較美日棒球發展比較成熟的國家，每一個球隊的主場充滿在地特色、球隊文化，具有特殊性跟主體性，台灣的球場基本上蓋得沒什麼特色，希望未來「台中超巨蛋」在構想及設計階段，就有球團參與。鑑於外界對「台中超巨蛋」的樣子充滿想像，台中市長盧秀燕今（2）日主動公布廠商投案時的示意圖，外型的菱格紋和週邊將落成的會展中心、綠美圖風格相互呼應。她表示這是廠商自提BOT的時候提出的構想，未來市府辦理可行性報告與相關評估，會透過徵案方式評選，廠商提的設計圖不是最後定案。現在先提出來，讓市民可想像或提出建議，也很不錯。