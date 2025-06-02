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監察院前秘書長李俊俋，被爆以公務車接送愛犬美容，還將公務車當UberEats取餐，引發議論，1日晚間監察院無預警發布李俊俋辭職聲明，並已獲准，北檢今（2）日將李俊俋列為他字案的被告，由檢肅黑金專股檢察官偵辦。對此，中廣前董事長趙少康也直言，一年後實質「廢除監察院」正是時候。趙少康指出，李俊俋請辭監察院秘書長想止血，但是今天又爆出監委王榮璋濫用公務車。監察委員公私不分、風紀敗壞，監察院不只功能不彰，還是公務員的壞榜樣，存在的價值蕩然無存。這屆監委在明年7月底任滿，是實質廢除監察院的最佳時機。趙少康提到，除了李俊俋，林郁容、蘇麗瓊、王榮璋也都濫用公務車，可能觸犯貪汙、背信、侵占罪，公務員犯罪，不能因為請辭下台就沒事，就是只敢打蒼蠅不敢打老虎。更何況，李俊俋是因為不想到立法院備詢，怕被問出更多濫用公務車的監委身分，民進黨也不想大罷免計畫被這波監委風紀問題影響，才會企圖斷尾求生，根本不是真正負起政治責任。除了李俊俋，其他3個人到現在還在閃躲戀棧，怎麼好意思？趙少康進一步說明，監察院一共29個監委，就配了29台公務車，根本一人一部車。監委年薪256萬元，院長可以請假快半年，哪一個院可以這樣？能想像行政院或立法院長可以請假半個月而不影響政務運作？賴清德認為中華民國憲法是災難，就不要再用「五權憲法」來護航監察院，既然修憲難度高，本屆監委的任期明年7月底屆滿，不要再提名監委，就能達到實質廢除監察院的目的，總比養一堆功能不彰的監委來鬧笑話好。