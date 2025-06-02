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日本船公司公布「基隆－石垣島」定期渡輪航線，最快於9月開航，台灣民眾赴日將有新選擇。交通部航港局則說，這為國際固定航線，對促進台日觀光交流發展有所助益，因此樂觀其成，但目前尚未收到登記申請，實際通航時間仍將待業者正式提出申請時間而定。根據「商船やいま」官網最新公告，「YAIMA丸號」將專責往返基隆與石垣島兩地，單程航行約需7小時，最多可搭載545位旅客，目標讓往返台日間的交通方式更具多元性與彈性。預計未來每週將開出3個航班，安排夜間從石垣島出發、清晨抵達台灣。票價方面，根據艙等不同，初步設定自1萬日圓起跳（約新台幣2057元），未來將公布更多細節。航港局指出，這條航線由業者進行航線籌畫營運事宜，規劃於9月中旬開航，目前尚未收到該航線登記申請，實際通航時間仍將待業者正式提出申請時間而定，將持續關注，並適時給予協助。航港局表示，為利航線開通，已協同港務公司基隆港務分公司等單位，就場站及旅客動線等預為規劃，目前就船舶停靠碼頭及動線已有初步安排規劃。航港局認為，這為國際固定航線，對促進台日觀光交流發展有所助益，因此樂觀其成，並將積極協助業者辦理固定航線登記等事宜，以促成航線順利開航，盼透過此航線發展共創台日雙贏。航港局解釋，業者應依《航業法》13條第1項規定，向航港局提出固定航線登記申請，按過往作業程序與經驗，若業者提送申請資料齊備，將於一周內核定固定航線登記作業。