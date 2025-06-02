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▲圖為國民力量黨候選人金文洙。（圖／美聯社／達志影像）

▲韓國5月29至30日舉行總統大選提前投票。（圖／美聯社／達志影像）

韓國總統大選即將在明（3）日登場，隨著選戰進入倒數最後一天，共同民主黨候選人李在明、國民力量後選人金文洙等人在全國各地進行拉票、催票「最後衝刺」，將於選前之夜集結首爾。韓媒指出，韓國總統選舉的開票結果最快隔天凌晨出爐，由於此次大選屬於總統職位出缺而進行的補選，總統任期會從「當選確定」時就開始。根據韓聯社報導，隨著選戰進入倒數最後一天，共同民主黨候選人李在明今（2）日從首爾江北區啟程，並先後在京畿道河南市、城南市、光明市、首爾江西區遊說拜票。城南市被視為李在明的「政治故鄉」，他也將在此舉行記者會，藉此強調自己「不忘初衷」。李在明將會返回首爾汝矣島進行最後一場演講，之後他將在YouTube進行直播，為這為期22天的選戰收尾。而國民力量黨候選人金文洙2日則是從濟州四三和平公園啟程，隨後在釜山市、東大邱站、大田站展開拜票活動，並於下午6時在首爾廣場進行最後一場演說。而先前曾參與國民力量黨提名候選人初選的各位人選也將共同出席，以此匯聚黨內團結，並發表「統合政府」的構想。在結束造勢活動之後，金文洙預計將會前往年輕人聚集的弘大、江南一帶，進行掃街拜票活動，直到法定競選時間結束的凌晨24時為止。此外，改革新黨候選人李俊錫當天將前往京畿道始興市的韓國工學大學學生食堂與學生們共進午餐，隨後在慶尚北道慶山市嶺南大學、大邱市壽城區一帶遊說拜票。民主勞動黨候選人權英國將在首爾市惠化站、九宜站和江南站等地拜票，並將在首爾市普信閣進行最後一場拉票活動。另據News1報導，據韓國中央選舉管理委員會的說法，這次以補選形式進行的大選正式投票，將於3日上午6時至下午8時舉行，在全國共1萬4295個投票所進行。開票作業將於投票結束後的下午8時開始。一旦投票結束，票匭將會用特製封條封住投票紙投入口，隨後在投票管理官與監票人員的陪同下，由警方護送將票匭運送至全國254個開票所。各開票所會將選票分為「無信封選票」與「有信封選票」兩類進行計票。「無信封選票」指的是管轄內的事前投票與當天正式投票，依序進行開票；而「有信封選票」，包括需拆開回送用信封後才能取出選票的海外事前投票，以及海外國民、船上與居所投票，則會在另外設置的區域進行開票。MBC、KBS、SBS三大電視台的出口調查結果，預計將在投票結束後的晚上8時10分左右公布。出口調查的對象是選舉當天在全國325個投票所投票完畢的約10萬名選民。歷屆大選中曾進行過共9次出口調查，其中8次成功預測最終勝選者。不過，實際出現選舉結果輪廓的時間點，仍會依投票率或候選人得票率差距而有所不同。在前總統朴槿惠遭彈劾後舉行的第19屆補選大選中，開票後僅2小時、即晚間10點時，文在寅前總統已被預測為「有望當選」。當時文在寅於選舉當晚11時40分左右，在光化門廣場發表當選感言。而2022年大選（第20屆），當時由國民力量尹錫悅對上共同民主黨李在明，由於選情十分激烈，因此直到開票8小時後、也就是隔日凌晨2點左右，才出現尹錫悅「有望當選」的報導。尹錫悅隨後於隔日凌晨4點過後才發表當選感言。報導指出，若本次大選延續多項在公告禁止期前進行的民調結果，由共同民主黨候選人李在明領先的局勢，則當選人輪廓有可能在午夜前浮現。據《公職選舉法》，總統的任期通常從前任總統任期屆滿翌日的0時開始。但本次大選屬於總統職位出缺而進行的補選，任期將從「當選決定時」開始。該法律中也明文規定：「因職位出缺而進行選舉所產生的總統，其任期自當選決定時起算。」