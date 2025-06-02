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新冠疫情延燒，醫師提到，先前一名80多歲長者今年未接種新冠疫苗，5月初突然出現咳嗽、發燒及肌肉痠痛等，服用感冒藥仍未改善，後續有呼吸喘，前往醫院就醫，診斷新冠肺炎疑似合併心肌炎住進加護病房，經抗病毒藥物等治療，一週後出院。衛福部台北醫院感染科主任林武甫提到，一名80多歲的患者因身體硬朗且在去年感覺疫情已經結束，今年就不再接種新冠疫苗。但在今年5月初時，突然出現咳嗽、發燒、肌肉酸痛3天，自行服用感冒藥，但症狀未改善，更有呼吸喘症狀。林武甫提到，家人送患者至急診，檢查新冠抗原快篩即為陽性、胸部X光檢查胸部雙側肺炎浸潤、抽血發炎指數高，還發現心肌酵素異常，診斷新冠肺炎疑似合併心肌炎，安排入住加護病房。林武甫表示，使用針劑抗病毒藥物瑞德西韋及抗生素合併治療後，肺炎在2天內明顯改善、心肌酵素數值也逐漸恢復正常，咳嗽、發燒等也有所改善。林武甫說，病人在住院第5天即轉至普通隔離病房，第7天即可自行步行出院。林武甫提醒，6個月大以上仍未接種最新JN.1新冠疫苗的民眾，還是鼓勵盡快接種疫苗，勿輕忽傳染風險。台北醫院院長鄭舜平表示，如高齡長者、嬰幼兒、幼童、孕婦、免疫功能不全、糖尿病患者或其他慢性病族群，請勤洗手、戴口罩落實防疫，並盡快接種疫苗，以提升保護力、降低重症及死亡風險，如出現發燒合併呼吸道症狀如喉嚨痛、呼吸喘等症狀，可就醫治療。