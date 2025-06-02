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監察院濫用公務車事件連環爆，1日晚間監察院秘書長李俊俋請辭獲准，監察院副院長李鴻鈞今（2）日也宣布，監委林郁容、王榮璋、蘇麗瓊，都送紀律委員會處置。國民黨立法院黨團總召傅崐萁痛批，監察院沒有存在的價值與必要。對此，律師黃帝穎則酸嗆，傅崐萁喊廢監院別打假球，三大犯罪前科的傅崐萁不敢提廢監察院修憲案，怕得罪深藍不利罷免？黃帝穎指出，要廢除監察院，唯一合法合憲的方式是修憲；藍白亂砍預算導致憲政機關無法運作，就是違憲，違反大法官釋字第632號解釋，他也嗆聲：「傅崐萁要廢監察院，就別打假球！」大法官釋字第 632 號解釋文已明確揭示，「總統如消極不為提名，或立法院消極不行使同意權，致監察院無從行使職權、發揮功能，國家憲政制度之完整因而遭受破壞，自為憲法所不許」。黃帝穎進一步說明，簡單來說，只要憲政機關還在，不論是監察院或考試院，都不可透過任何方法，使其無從行使職權、發揮功能，否則大法官即認定「國家憲政制度之完整因而遭受破壞，自為憲法所不許」。黃帝穎也強調，傅崐萁如果不是打假球，應立即在立法院提案成立「修憲委員會」，才能合法合憲的廢除監察院。