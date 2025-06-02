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比買一送一便宜！必勝客披薩6元！肯德基蛋撻6元、炸雞18元

▲618購物節優惠「必勝客＋肯德基」優惠，六月每週五、6/18每天10:00開搶限量隨饗券。（圖／業者提供）

▲APP獨家「買一送一」限量優惠券、一堆不限量優惠券「最低39折」。（圖／業者提供）

▲PK APP隨饗券「下殺3折起」也開搶。（圖／業者提供）

Tino's堤諾比薩「買2送1」！抽獎送：法國Staub長型陶瓷烤盤

▲Tino's堤諾比薩「買2送1」！滿額加碼抽獎送「法國Staub長型陶瓷烤盤」。（圖／翻攝自Tino's Pizza Café FB）

618年中購物節！一堆「比買一送一便宜」最狂美食優惠來了，PK雙饗卡APP一次下殺肯德基蛋撻6元、炸雞18元，必勝客個人披薩也6元、18元小披薩、大披薩套餐「買1送3」，6月每週五10:00開搶優惠神券，「下殺3折」優惠券一次整理。Tino's Pizza Café 堤諾義大利比薩「買2送1」預購鮮凍比薩優惠，還抽獎送「法國Staub長型陶瓷烤盤」。618年中購物節殺紅眼！PK雙饗卡APP「必勝客X肯德基」超值優惠券開搶，6月3日至6月30日，6/6、6/13、6/18、6/20、6/27每週五及購物節當天，每天10:00開搶「限量隨饗券」，必勝客夏威夷個人披薩6元、9吋鬆厚小披薩18元，肯德基蛋撻6元、炸雞18元，優惠「比買一送一便宜」。APP獨家「買一送一」，6月3日至6月18日，必勝客「脆糖扁可頌買一送一」才69元（限量1,500組）；6月3日至6月30日，肯德基「上校雞塊(8塊)買一送一」98元。還有「下殺3折」優惠隨饗券跨店領取、必勝客大披薩套餐「買1送3」吃起來。而且首次下載PK雙饗卡APP並完成註冊，就免費送「上校雞塊＋巧克力QQ球」點心組，還有天天登入抽iPad活動。Tino's Pizza Café堤諾義大利比薩，即日起至6月22日，「買2送1」預購鮮凍比薩優惠，買任2份即送瑪格麗特比薩（原價199元）、買4送2、買6送3，買越多送越多；單筆滿799元並完成取貨，可享加碼抽獎送「法國Staub長型陶瓷烤盤」(20x16cm /市價1190元，共3名)。提醒大家，門市為台北士林／莊敬／濟南／民生／板橋／三重／三峽／林口店；取貨日期為6月5日至6月25日；7月1日前於官方粉專臉書貼文留言公布烤盤中獎名單。