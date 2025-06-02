肉肉控注意！肯德基聯名《黑白大廚》白湯匙「菁英主廚」崔鉉碩今（2）日現身台北，攜手肯德基爺爺推出「紅白大廚」新品，為了「韓式起司脆雞飯」，主廚崔鉉碩現場大秀炒飯功夫與炫技撒鹽，逗得大家笑呵呵。再淋上主廚崔鉉碩親自認證的特製韓式甜辣醬與濃郁切達起司醬，明（3）日起開吃「韓式起司脆雞飯＋無糖綠茶」套餐129元，最便宜買法「45元加購」優惠一次看。
《黑白大廚》名廚崔鉉碩在肯德基開飯了！肯德基首次聯名Netflix實境秀《黑白大廚：料理階級大戰》裡，名氣響亮的白湯匙「菁英主廚」崔鉉碩，攜手肯德基爺爺推出「紅白大廚」新品「韓式起司脆雞飯」。
韓國主廚崔鉉碩今（2）日親自現身台北記者會，坦言「每次來台灣都是為了美食」。透露：「從小時候就很喜歡KFC」，分享「在韓國自己是真的會把炸雞買回家配飯」，先與肯德基在南韓打造新品；對於「這次能帶著新品來台灣，與肯德基合作感到榮幸」。
主廚崔鉉碩受訪表示：「『飯』並不是為了生存而食用，如果和朋友家人一起享用就會更美味。無論台灣或韓國，米飯都是餐桌上的主角，其實除了白飯本身，與飯搭配的食材也很重要，搭配得宜，幸福感也會更大。」讓人感受他對美食的重視。
對比上次因為美食高峰會來台灣，當時因為下雨感受比韓國還涼爽；不過今天主廚崔鉉碩直呼「現在台灣現在的天氣是很好的天氣！」還說其實韓國夏天也和一樣台灣熱、甚至比台灣熱。他推薦「韓式起司脆雞飯」是讓人感到幸福、滿足、好吃的料理，宣布明天開賣。
不少人好奇大廚如何看待台灣美食？主廚崔鉉碩透露這次來台灣吃了在爐子上烤的牛肉，更直說「韓國沒有地瓜球真的好可惜」；更向大家表示至今還沒吃過台灣芒果冰，聽聞夜市有賣，直說「今天一定會去饒河夜市」。
主廚崔鉉碩也提到特別喜歡吃粽子，他分享現在包入粽子裡的新穎食材都好吃，但自己「還是最喜歡傳統粽子，吃得到滷肉與鹹蛋黃」。更透露，已在思考把「韓國人蔘雞湯轉化為粽子形狀，可以放在自己餐廳的菜單」，聽起來甚是有趣。
這次主廚崔鉉碩聯名肯德基的「韓式起司脆雞飯」，選用「全國名米產地冠軍賽」常勝軍「台南11號」優質白米，拌入特製雞汁與香蔥油，搭配兩炸得塊金黃酥脆的原塊咔啦雞腿排，最後淋上本次重點主廚崔鉉碩親自認證的特製韓式甜辣醬與濃郁切達起司醬，開吃韓式甜辣風味。特別以創意炸雞桶身包裝、盛裝「韓式起司脆雞飯」，內用或外帶都方便扒飯。
肯德基6月3日全台門市、外送平台、PK雙饗卡APP常態販售，開賣「韓式起司脆雞飯」，套餐「韓式起司脆雞飯＋無糖綠茶」只要129元；最便宜買法分享，只要先買一組套餐「韓式起司脆雞飯＋無糖綠茶」，就可以再用「45元加購」多一份「韓式起司脆雞飯」，爽吃雙倍。
另外，美廉社今夏盛大推出「世界啤酒嘉年華」，集結來自16國共78款人
氣酒款開喝，超划算優惠即日起至6 月24日，至美廉社購買500ml罐裝啤酒滿999元， 即可獲得「拿坡里6塊炸雞」兌換券（數量有限，送完為止）。6月5日至7月22日，拿坡里披薩・炸雞也有第二波聯 名活動，凡購買拿坡里任一套餐，只要加價129元就能「任選3款50 0ml進口啤酒」；還有限時套餐優惠「6塊炸雞 ＋任選3罐啤酒」特價390元（原價596元）吃起來。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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