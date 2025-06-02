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▲《黑白大廚》白湯匙主廚崔鉉碩，今現身台北宣布攜手肯德基開賣「韓式起司脆雞飯」。（圖／記者陳明安攝）

▲肯德基請來《黑白大廚》崔鉉碩開賣「韓式起司脆雞飯」。（示意圖／記者陳明安攝）

▲看到肯德基爺爺大秀手臂肌肉，主廚崔鉉碩趕緊露一手炒飯功夫。（圖／記者陳明安攝）

▲「白湯匙」主廚崔鉉碩，神情逗趣大秀廚藝，逗得現場笑呵呵。（圖／記者陳明安攝）

▲「韓式起司脆雞飯」一次堆上兩塊厚實多汁的原塊咔啦雞腿排。（示意圖／記者蕭涵云攝）

▲《黑白大廚》名廚崔鉉碩在肯德基開飯了！甜辣風味的「韓式起司脆雞飯」明起開搶。（示意圖／記者蕭涵云攝）

肉肉控注意！肯德基聯名《黑白大廚》白湯匙「菁英主廚」崔鉉碩今（2）日現身台北，攜手肯德基爺爺推出「紅白大廚」新品，為了「韓式起司脆雞飯」，主廚崔鉉碩現場大秀炒飯功夫與炫技撒鹽，逗得大家笑呵呵。再淋上主廚崔鉉碩親自認證的特製韓式甜辣醬與濃郁切達起司醬，明（3）日起開吃「韓式起司脆雞飯＋無糖綠茶」套餐129元，最便宜買法「45元加購」優惠一次看。《黑白大廚》名廚崔鉉碩在肯德基開飯了！肯德基首次聯名Netflix實境秀《黑白大廚：料理階級大戰》裡，名氣響亮的白湯匙「菁英主廚」崔鉉碩，攜手肯德基爺爺推出「紅白大廚」新品「韓式起司脆雞飯」。主廚崔鉉碩受訪表示：讓人感受他對美食的重視。對比上次因為美食高峰會來台灣，當時因為下雨感受比韓國還涼爽；不過今天主廚崔鉉碩直呼「現在台灣現在的天氣是很好的天氣！」還說其實韓國夏天也和一樣台灣熱、甚至比台灣熱。他推薦「韓式起司脆雞飯」是讓人感到幸福、滿足、好吃的料理，宣布明天開賣。不少人好奇大廚如何看待台灣美食？，聽起來甚是有趣。這次主廚崔鉉碩聯名肯德基的「韓式起司脆雞飯」，選用「全國名米產地冠軍賽」常勝軍「台南11號」優質白米，拌入特製雞汁與香蔥油，搭配兩炸得塊金黃酥脆的原塊咔啦雞腿排，最後淋上本次重點主廚崔鉉碩親自認證的特製韓式甜辣醬與濃郁切達起司醬，開吃韓式甜辣風味。特別以創意炸雞桶身包裝、盛裝「韓式起司脆雞飯」，內用或外帶都方便扒飯。另外，美廉社今夏盛大推出「世界啤酒嘉年華」，集結來自16國共78款人氣酒款開喝，超划算優惠即日起至6月24日，至美廉社購買500ml罐裝啤酒滿999元，即可獲得「拿坡里6塊炸雞」兌換券（數量有限，送完為止）。6月5日至7月22日，拿坡里披薩・炸雞也有第二波聯名活動，凡購買拿坡里任一套餐，只要加價129元就能「任選3款500ml進口啤酒」；還有限時套餐優惠「6塊炸雞＋任選3罐啤酒」特價390元（原價596元）吃起來。