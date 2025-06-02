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曾是寄宿家庭男主人？崔汝珍戀情引發網友熱議

▲崔汝珍與老公甜蜜完婚，婚禮選在郵輪旁舉行，老公現場下跪告白，氣氛浪漫又感人，兩人隨音樂舞動盡顯幸福。（圖／崔汝珍IG）

模特兒出身轉型成功 崔汝珍演技獲肯定人氣高

韓國41歲名模崔汝珍昨（1）日宣布與大7歲的圈外男友結婚，而她還曾經寄住在「朋友老公」家中（也就是現任老公及前妻家），甚至3人還一起上過節目，當時她還形容兩人就像是父母般的存在，這段戀情曾引發不倫疑雲。不過男方的前妻已親自出面證實：「兩人離婚後，前夫才跟崔汝珍交往」，讓輿論逐漸平息。崔汝珍過去在綜藝節目《脫掉鞋子恢單4Men》中首度透露戀情，表示交往對象是離過婚的滑水教練，比她年長7歲。她當時坦言一開始並未心動，甚至「還劃清界線」，直到長期相處後才發現對方「是個有幽默感且不錯的人」，並形容他就像「長腿叔叔」般的存在。當時崔汝珍男友被曝光後，有網友比對節目畫面，發現男方竟是她曾寄宿家庭的男主人，質疑兩人關係曖昧，「之前和人家前妻是如此親近的事情都被播出了，感覺還是怪怪的」，話題一度在網路掀起熱議，但好在前妻出面澄清事實。儘管戀情歷經風波，崔汝珍與老公仍於昨（1）日步入禮堂，婚禮未對外公開，現場氣氛感性溫馨。據韓媒報導，不少演藝圈好友到場祝賀，她穿著平口白紗展現完美身材，老公還在婚禮現場當場下跪、交換信物，場面相當感人；因為兩人熱愛潛水，所以選擇在郵輪旁舉行婚禮，儀式後還隨音樂舞動，展現活潑個性與幸福氛圍。韓國女星崔汝珍身高176公分，擁有9頭身黃金完美比例，早年以模特兒出道，是韓國伸展台上的亮眼身影，後轉戰戲劇圈，出演過多部熱門戲劇，表現備受肯定；她不僅戲劇表現亮眼，也因直率個性在綜藝節目上頗有人氣，之前傳出婚訊雖引起爭議，但經過老公前妻對外的回應，崔汝珍不僅獲得清白，還獲得不少粉絲與圈內好友的真心祝福。