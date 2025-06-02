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食藥署聯合各地方衛生局針對進口商、批發市場、餐廳、傳統市場及賣場等抽樣檢驗禽畜水產品，確認動物用藥及農藥殘留是否符合標準。其中，一項自中國大陸進口的小黃魚因殘留恩氟奎林羧酸，依食品安全衛生管理法裁處業者24萬元。食藥署聯合各地方政府衛生局，針對前述產品於進口商、批發市場、盤商、傳統市場、餐廳及各大賣場與超市等場所，抽樣檢驗動物用藥及農藥殘留是否符合標準。食藥署說明，114年3、4月禽畜水產品之動物用藥殘留總計檢驗453件，其中水產品1件檢出動物用藥殘留不符合規定，總合格率99.8%；禽畜產品之農藥殘留總計檢驗173件，均符合規定。食藥署中區管理中心主任陳姿伶提到，台南市衛生局抽查阿銓冷凍水產商行自中國大陸進口一千公斤小黃魚，但被檢出殘留恩氟奎林羧酸（Enrofloxacin）0.03 ppm。陳姿伶表示，經過層層追溯，業者已販售1千公斤，目前陸續回收下架4百公斤。陳姿伶說明，業者為是12個月內第二次違規，裁罰金額為12萬，但因屬於應辦理自主檢驗業者，因此共被裁罰24萬。對於輸入業者除了調高抽批比率為20%至50%，若後市場檢驗再度發現違規會加重裁罰。陳姿伶表示，恩氟奎林羧酸為氟奎諾酮類抗生素的一種，屬於廣效性抗菌劑，農業部核准於牛、豬及家禽類使用，可用於治療沙門氏桿菌症、巴斯德桿菌症、黴漿菌感染等所引起的感染症。陳姿伶說，但此類抗生素並未核准於水產動物使用，過量使用可能會導致腸胃不適等。