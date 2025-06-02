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▲才木浩人在去年的世界12強棒球賽才代表日本隊出戰中華隊，先發投5.2局，僅被敲3安，飆5三振、2保送，無失分退場，是少數能在那一屆盃賽完全壓制台灣打者的投手。（圖／美聯社／達志影像）

日本職棒交流戰即將在6月3日揭幕，各地將展開六場太平洋聯盟與中央聯盟之間的強強對決。其中最受矚目的一戰，莫過於在北海道ES CON FIELD登場的賽事。根據日本媒體《日刊體育》報導，日本火腿將派出台灣強投古林睿煬先發，迎戰來訪的阪神虎王牌才木浩人。才木浩人在去年的世界12強棒球賽才代表日本隊出戰中華隊，先發投5.2局，僅被敲3安，飆5三振、2保送，無失分退場，是少數能在那一屆盃賽完全壓制台灣打者的投手。之後在大聯盟道奇隊海外交流賽，他的表現依舊亮眼，他投5局，僅被敲1支安打，奪7次三振，表現搶眼，也被不少人看好有挑戰MLB的實力。這場比賽不僅是交流戰的揭幕戰，同時也是火腿總教練新庄剛志對老東家阪神的一次特殊對決。火腿目前氣勢如虹，剛以對羅德的二連續再見勝收下三連勝，並持續穩居太平洋聯盟龍頭，戰績為29勝20敗2和，創下本季新高的9場勝差。在例行賽前51場比賽中，火腿能站穩第一大功臣正是強大的先發輪值，包括伊藤大海、山崎福也、加藤貴之等主力，加上表現突出的年輕投手如北山亘基、達孝太、細野晴希，以及來自台灣的古林睿煬，形成一條堅不可摧的投手戰線。球隊目前合計已有10場完投，為全聯盟最多，其中開幕投手金村尚真更已繳出4完投3完封的驚人成績。儘管打線尚未完全發揮，團隊打擊率僅排名聯盟第五（.229），但本壘打火力充沛，包含Reyes本日再見轟在內，累積48轟為12球團之最。新庄監督也期許交流戰能成為打者重新找回手感的轉捩點：「投手們在客場也要上場打擊，這樣反而能激起打者們的鬥志。我認為這是調整與突破的好機會。」在迎戰中央聯盟的賽程即將展開之際，新庄給球隊訂下交流戰的目標戰績：「11勝7敗」，顯示他對團隊實力充滿信心。對於即將登板的古林，他的表現也將是關鍵焦點之一。