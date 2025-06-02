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韓國前總統尹錫悅在去年突然宣布戒嚴，造成社會動盪，因而遭罷免下台。如今韓國總統補選也即將在明（3）日登場，但隨著投票日接近，各方候選人也加緊腳步衝刺。在這其中，共同民主黨候選人李在明身穿防彈背心進行競選，並且在防彈玻璃後面向群眾演講，還有保鏢準備防彈公事包保護他，顯示出這場選戰持續籠罩在不安與暴力陰影之下。綜合媒體報導，2024年12月，時任總統尹錫悅發動「短命戒嚴」最終失敗，在受到人民與政界反對之下，尹錫悅被彈劾下台。而即將在3日登場的總統選舉，就是為了選出他的繼任者。但尹錫悅引發的混亂還未平息，韓國在沒有總統、陷入僵局的狀態下，變得更加極端分裂，政治也更加暴力。在今年稍早的街頭抗議中，高喊處決各政治領袖的口號變得司空見慣。自從李在明啟動競選以來，他便收到死亡威脅，而他的團隊甚至表示，他們發現了一項可信的暗殺計畫。韓媒報導指出，李在明近期活動為安措施不斷升級。5月3日，共同民主黨宣布，基於安全考慮，李在明不再跟公眾握手；李在明在本月的造勢活動發表演講時，除了身穿防彈背心，講台還設置了三塊防彈玻璃環繞著。臨近選舉，韓國的政治暴力事件不僅針對候選人，各地都傳出競選團隊工作人員遭到襲擊的暴力案件。KBS新聞報導，截至5月23日，警方總計打擊822起選舉犯罪案件與946名嫌疑人，最常見的是傳播假訊息，其次是選舉暴力、公職人員參與選舉和賄賂。釜慶大學政治外交系教授車載權認為，這些都並非單一事件，而是韓國政治兩極化的結果。在尹錫悅發動戒嚴後，韓國社會的政治兩極化問題愈加嚴重。在保守派聲援尹錫悅之下，引發進步派的反擊，兩者之間的矛盾持續深化。英國廣播公司（BBC）報導指出，在韓國政治兩極化的情況下，無論是誰當選，團結這個國家將是最大的挑戰。在經歷數月混亂之後，韓國迫切希望向前邁進，讓韓國開始處理那些被擱置的急迫議題，包括與美國總統川普的關稅談判。但最重要的是，他們希望這場選舉能重建他們對民主的那個已被嚴重動搖信心。