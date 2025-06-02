我是廣告 請繼續往下閱讀

韓國總統大選將在明（3）日登場，隨著投票日接近，各候選人在選前最後一天進行最後衝刺。國民力量黨總統候選人金文洙在選前的封關民調仍大幅落後給共同民主黨總統候選人李在明，由於總統選舉第三名候選人、改革新黨李俊錫手握約10%的支持率，金文洙今日向韓國民眾最後喊話，「投票給李俊錫，就等於在幫助李在明」。根據韓聯社報導，在總統選舉的前一天，金文洙爭取民眾支持，一路由韓國最南端的濟州島造勢到首爾，在結束濟州行程到釜山時，強調自己和國民力量黨將深刻反省，遵循人民的意志和期盼，走向只為國民和國家服務的道路。並再次對戒嚴令表示歉意。金文洙承諾，他國民力量黨將以新的決心和態度勇敢改革，建立好總統不干預黨內事務的健康黨政關係，並強調不會欺騙人民，會建立一個沒有謊言的公正大韓民國。他隨即將炮火指向對手李在明以及李俊錫，大酸李在明是從坐牢邊緣捲土重來，試圖奪取所有權力，實施希特勒式獨裁，鞏固一人體制。金文洙也針對李在明和李俊錫先前關於女性的歧視性言論來抨擊，「那些曾經高喊人權、平等、民主的嘴，現在卻對女性發表侮辱和歧視性言論」，諷刺他們嘴巴聲稱維護女性，其實只想選邊站獲取選票而已，並質疑李在明兒子針對aespa成員Karina發表的言論是令人無法忍受的淫穢用語。根據先前的封關民調顯示，共同民主黨候選人李在明以49%支持率，大幅領先國民力量金文洙的36%，以及改革新黨李俊錫的10%。金文洙今日喊話，沒能與李俊錫整合，他感到很遺憾，但「如果投票給李俊錫，就等於在幫助李在明」，直到最後他都不會放棄希望，「如果投票給金文洙，就還是金文洙。」