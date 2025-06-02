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2025年6月3日，備受矚目的日本職棒交流戰即將正式開打，開幕戰將由太平洋聯盟龍頭北海道日本火腿鬥士隊迎戰中央聯盟首位阪神虎，雙方於北海道的ES CON FIELD展開頂尖對決。此役，日本火腿將由5月表現穩定、狀態火熱的24歲右投手古林睿煬掛帥先發。今（2）日受訪時，這位台灣「火球男」指出，最警戒森下翔太這位曾經從自己手中敲出全壘打的強打。古林睿煬在5月份登板3場繳出防禦率1.64的亮眼成績，被寄予厚望擔任交流戰首戰先發。他表示：「會盡量減少失投，努力投長局數，希望幫助球隊延續氣勢。」身為球隊最速可達157公里的火球男，古林將在這場聯盟首位大戰中挑戰自我極限。對於對手打線，古林特別點名出生同為2000年的阪神外野手森下翔太作為最大威脅。森下目前以8轟、36打點分別排名中央聯盟第3與第2，是阪神的重要打者。古林表示自己在2023年亞冠賽中曾被森下擊出全壘打，因此這次對決抱持「復仇心態」，期待能成功壓制這位強敵。日本火腿監督新庄剛志也對愛將充滿期待，甚至開玩笑說：「希望能看到116球完封，或者118球完投！」以近乎精準的球數，展現對古林的信心。今年為交流戰舉辦的第20屆（2020年因疫情停辦），各隊將進行共18場比賽，爭奪3000萬日圓的高額獎金，並設有最有價值球員（MVP）200萬日圓獎金。今年交流戰從太平洋聯盟球隊主場展開，而火腿與阪神的頂尖對決也成為焦點戰役之一。揭幕戰的預告先發投手為：日本火腿・古林睿煬 vs 阪神・才木浩人（18:00，ES CON FIELD）