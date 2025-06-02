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一名68歲女性長期左腳拇指外翻的問題，近日外翻變形狀況愈來愈嚴重，且，經醫師診斷，進行微創矯正骨矯正手術，術後也能立即下床，一個月後恢復行走。醫師提醒，若未接受適當治療，形變愈來愈嚴重，可能造成蹠骨關節脫臼，有行走困難。中國醫藥大學新竹附設醫院骨科醫師楊子正日前收治一名68歲個案，因為拇指外翻變形愈來愈嚴重，第二個腳趾也逐漸被大腳趾擠壓，出現變形而翹起來，腳底出現厚繭，伴隨明顯的腳底疼痛感，同時，大拇指和第二腳趾的關節都有明顯腫痛表現，造成生活困擾。楊子正表示，經診斷為拇指外翻合併第二腳趾爪狀交叉趾及蹠痛，後續執行微創拇指外翻截骨矯正，搭配第二腳趾的骨矯正手術。經半小時手術，患者術後立刻能夠下床活動，隔日即可出院，一個月後恢復行走，解決了長久的生活困擾和改善生活品質。楊子正說明，小腳趾變形是民眾腳趾很常見的變形，通常是蹠骨關節不穩定所引起的，常見的原因是拇指外翻擠壓、穿著高跟鞋、較長的腳趾、發炎性的疾病、神經上的問題及基因因素等。楊子正提到，外觀特徵是腳趾無法完全伸直，甚至有跨到其他趾頭上的現象，若未接受適當的治療，形變會愈來愈嚴重，甚至造成蹠骨關節脫臼。楊子正指出，因為趾頭關節彎曲的關係，造成關節的上方長出厚繭，以及出現疼痛現象，不但會影響穿著鞋子，也可能造成行走上的困難。醫師說，拇指外翻合併第二腳趾變形，除了將第二腳趾矯正，也需要矯正變形的拇指外翻，以防彼此的相互影響。楊子正說，因為小腳趾變形或不穩定，造成的前足腳底厚繭及疼痛是很常見的表現，但部分患者會誤以為是雞眼或是一般長繭的情況，而用指甲剪或剪刀去修剪，剪完以後，發現厚繭依然會長出來，症狀也不會改善。「這樣的行為其實很危險」楊子正提醒，除了容易增加感染的機會；另外，也不建議在這個部位注射類固醇之類的止痛藥物，不但效果不好，還容易造成韌帶不穩定惡化。楊子正提醒患者，如果有發現類似的症狀，不要自行處理，建議盡早諮詢專業醫師進行診察和治療。