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總統賴清德力拚「去蔣化」，內政部推動全台「中正路」改名政策，引起多位縣市長反彈。內政部則表示，會持續與地方政府及居民進行溝通，並指出「經國路」也在改名的範疇之內。對此，國民黨立委賴士葆則怒轟，內政部長劉世芳的仇恨心態，已經拓展到如「文字獄」一般。內政部5月31日指出，根據《促進轉型正義條例》第5條及第11條之2的規定，為了確立自由民主的憲政秩序，否定威權統治的合法性，並記取侵害人權事件的歷史教訓，所有在公共建築或場所中紀念、緬懷威權統治者的象徵，都應予以移除或改名。因此，以「中正」和「經國」命名的街道，也在改名的範疇之內。立法院內政委員會今日排審地方制度法部分條文修正，劉世芳於會前接受媒體聯訪，她重申路名或去除雕像、去除威權主義象徵，如果遇到困擾，應由中央、地方、在地居民有共識才推動，按照台灣民主法治精神，推動轉型正義時也要有程序正義。被問到介壽路是否也會改名？劉世芳僅回4字：「請看條例」，隨後快步進入會議室。改路名一事引發輿論熱議，賴士葆則是痛批，劉世芳的仇恨心態已經拓展到如文字獄一般，看到中正看到經國就巴不得除之而後快，中正路改名根本沒有意義。他也提到台北市長蔣萬安表示，中央若有錢協助改路名，何不依法給地方補助款。最後，賴士葆怒嗆，現在民進黨連當家執政都不顧行政正義了，轉型正義請從執政黨自己作起！讓地方政府能夠照顧弱勢、老人家跟孩子！