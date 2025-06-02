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韓國總統大選將在明（3）日登場，各候選人在選前最後一天進行最後衝刺。韓媒關注，這次選舉的主要兩名總統候選人，共同民主黨李在明與國民力量黨金文洙同樣提出總統四年任期得連任一次的總統任期改革，究竟上任後是否會如期兌現。根據韓國時報報導，週二舉行的總統大選，可能會從根本上重塑國家的最高職位，不僅關乎下一任總統的任期，更意圖重新定義總統權力的基礎，對未來產生深遠影響。報導提到，儘管李在明與金文洙兩位主要候選人都表達，民眾普遍希望削減被批評為過度集中的總統權力，並分權給其他政府機關，但他們所提出的修憲方案卻大相逕庭，差別在在總統任期限制和行政部門架構等關鍵議題上。李在明提出的修憲架構，主張將現行的單一五年總統任期改為可連任一次的四年任期。他表示，此舉目的加強總統的問責並分散行政權力。也建議將總統選舉改為2輪決選制，由國會提名總理人選。李在明提出重新調整總統與國務總理之間的權力平衡。國務總理由國會推薦後任命，藉此加強國會監督，並確保總統尊重總理的角色。並承諾引入憲法條文限制總統對涉及其本人或直系親屬犯罪相關立法的否決權。另一方面，國民力量黨候選人金文洙也承諾進行憲政改革，遏止過度的總統權力，他提議將現行的單一五年總統任期，改為可連任一次的四年任期，認為現行制度妨礙政治問責，削弱長期政治穩定。金文洙承諾將大幅修訂總統權力範圍，以限制行政權的擴張。包含廢除總統在任期間不受起訴的特權，並任命由在野黨推薦的特別監察官。此外，他還提議削減國會議員人數10%，並廢除其特殊特權。李在明提議在明年地方選舉或2028年國會選舉期間舉行修憲的全國公投，目的是使2030年地方選舉與之後的總統選舉週期一致。金文洙主張更立即的改革，承諾自己當總統，會將自身總統任期縮短為三年，使未來自2028年起的總統選舉與國會選舉同步，每四年舉行一次。值得注意的是，根據選前封關民調來看，李在明已遙遙領先對手金文洙，李在明所提出的四年任期制，最快由2030年開始，意即迴避自己接下來的五年任期，若修憲後，是否會創造空間讓他再度參選，備受關注；同時，李在明若當選，將成為總統、國會、政黨一把抓的超級總統，由於韓國過往的選舉中，總統候選人表態支持修憲和修改總統任期的承諾已非首次，但當選後往往沒有進一步動作，李在明是否會兌現仍存疑。